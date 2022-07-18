羊村繪本案　控方指煽動罪毋須證意圖　只要知刊物內容便可定罪

香港言語治療師總會主要5成員，被指透過3本兒童繪本涉嫌發布煽動藐視港府訊息案續審，控方今（18日）在區域法院作結案陳詞，指涉案3本繪本的內容，包括反中國、歧視新移民等，行為嚴重損害一國兩制。控方又指，控方毋須證明被告的意圖，只須證明各他們知悉涉發布刊物具煽動意圖，便可裁定他們有罪。



署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟稱，2019年2月，政府計劃修定〈逃犯條例修訂草案〉，卻引起反送中運動，後來卻升級為暴力事件，最終導致《香港國安法》的頒布。立法保護國家安全為政府憲制責任，惟《基本法》23條自回歸以來，一直未能立法，故如今只能以煽動罪向5名被告提控提控。

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只要知內容具煽動意圖便可定罪

伍續稱，控方無須證明5名被告本身具有煽動意圖，只須證明涉案刊物有煽動意圖，而他們亦知悉刊物內容為何，例如一名學生被要求派發港獨傳單，即使他沒有煽動港獨的立場，只要他明白傳單的內容含港獨內容，已足以裁定該學生有罪；相反若派發該些傳單的人士不會中文，根本看不明白傳單上的中文字，則可判無罪。

外國案例不適用於本案

至於辯方在書面陳詞中援引的外國案例，伍指該些案件與香港的歷史、文化及背景不相同，故不適用於本案。案件周三（20日）續。

5名被告：黎雯齡（26歲，主席）、楊逸意（27歲，副主席）的案件，伍巧怡（28歲，理事）、陳源森（25歲，理事）及方梓皓（26歲，理事）。眾被告同被指於2020年6月4日至2021年7月22日期間，在香港串謀和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發布、分發、展示及或複製活動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：DCCC 854/2021