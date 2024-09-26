道士涉謀殺智障女　警員指女死者多瘀傷如豬頭　調查時聞案涉茅台

道士兼中醫涉非禮和謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助和教唆他人非禮其女兒案，今（26日）在高院續審，兩名警員先後作供。曾向死者母查問的女警供稱，死者母稱覺女兒「撞邪」，故叫了她的師傅，本案的男被告幫其女治療。女警又指，她見男被告外貌奇特，全身連臉都有紋身，並束馬尾，似泰國師傅。



另一名總督察供稱，他查看女事主屍體時，發現她多處瘀傷，並形容「成個豬頭咁」。他又稱從會面錄影得知案件涉及茅台，法醫亦指事主的死與酒精中毒有關。



被告張子才。(資料圖片)

女被告吳馬如賡。(朱棨新攝)

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

女警吳美玲稱男被告張子才的外貌奇特。(朱棨新攝)

女警指男被告外貌奇特

女警吳美玲供稱，她在2019年9月2日到案發的村屋調查，除了死者吳恩宇(下稱吳)外，屋內另有4人，男被告張子材，以及其3名徒弟，即吳的父母和女子張㬢鐥。女警形容男被告的外貌奇特，全身及臉部都有紋身，長髮束馬尾，「感覺似泰國師傅」；而張㬢鐥身上和臉上亦有紋身。

男被告自稱獲邀到村屋同住並為吳治病

她向男被告查問時，他自稱是茅山師傅，亦曾經是中醫師，自2017年起未有再行醫。他應其徒弟，即女被告吳馬如賡的邀請而同住涉案村屋，並為次被告的女兒治病，但他沒透露吳患何病。

女被告疑女兒撞邪

女警續指，女被告受查時則稱，她的女兒有學習障礙及聽力遲緩，就讀為聾啞人士提供服務的展亮中心。她疑女兒「撞邪」，由於她有跟男被告學習術數命理，加上男被告亦做過中醫，故找他為女兒醫治。

辯方指女警曾向女被告稱，若真相大白，可為她的女兒討回公道，女警否認，但同意女被告和警方合作。

總督察莫子威形容死者吳恩宇的屍體很多瘀傷，形容如豬頭。(朱棨新攝)

總督察指吳身上很多瘀傷

總督察莫子威供稱，他在現場檢查死者的遺體，發現她身上有很多瘀傷，並形容說：「俗語啲講，成個豬頭咁。」莫指根據其經驗，認為該些瘀傷很大機會是撞擊造成，當時村屋內內的4人被警員分別查問，其後被捕。

錄影會面知悉案件涉及茅台

辯方指，男被告於9月2日晚上6時許被捕，於3日凌晨12時許進行錄影會面，問警方有否問他有多久沒有睡覺。莫稱不肯定警員有否向男被告查問，但指此事不影響錄影會面。莫解釋，本案涉及嚴重罪行，亦知悉有人承認襲擊吳，調查分秒必爭，故趁被告的記憶猶新時進行錄影，以替吳討回公道。他指，根據錄影會面，知悉本案涉及茅台，法醫於9月4日進行驗屍時，亦指相信吳可能因酒精中毒引致肺炎身亡。

案件編號：HCCC159/2021