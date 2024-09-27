ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮｜謝展寰：綠色轉型為企業帶來機遇

由《香港01》主辦的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」今日（27日）舉行，環境及生態局局長謝展寰表示，為應對極端氣候變化邁向碳中和，全球國家均要經歷綠色轉型，同時亦為企業帶來新機遇，創造更多商機：「人與自然係必須要能夠和諧共生，所以推動可持續發展係一條必然嘅路，我哋冇得選擇。」

《香港01》行政總裁蘇曉婷透露，將在《香港01》網站增設可持續發展專頁，助企業緊貼可持續發展的動向，加強大眾對環保的認識。



《香港01》主辦的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」9月27日舉行，環境及生態局局長謝展寰在論壇表示，為應對極端氣候變化邁向碳中和，全球國家均要經歷綠色轉型，同時亦為企業帶來新機遇，創造更多商機。（歐嘉樂攝）

隨著全球對可持續發展和環境保護的重視，企業在經營過程中如何實現環境、社會及公司治理（ESG）已成為一個重要課題。為了響應這一趨勢，《香港01》繼去年舉辦「ESG及智慧生活領袖論壇暨頒獎禮」後，今年再舉辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，匯聚各界精英，共同探討ESG和可持續發展的未來，並嘉許積極推動ESG及可持續發的企業。在今日的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024」，環境局局長謝展寰、《香港01》行政總裁蘇曉婷、立法會議員李浩然、環保促進會行政總幹事何惠萍等嘉賓出席。

《香港01》今年再辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」，主禮嘉賓在「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」2024合照。（羅國輝攝）

謝展寰稱為實現社會長期繁榮發展須推動可持續發展

謝展寰在致辭時表示，氣候變化帶來的挑戰已愈來愈明顯，近年極端天氣頻發，包括異常高溫、大暴雨、水浸及颱風等，為社會及經濟發展帶來嚴重威脅，相信大家也切身感受到氣候變化對社會的影響。

《香港01》主辦的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」9月27日舉行，環境及生態局局長謝展寰在論壇表示，為應對極端氣候變化邁向碳中和，全球國家均要經歷綠色轉型，同時亦為企業帶來新機遇，創造更多商機。（羅國輝攝）

謝展寰認為需要採取實際行動應對氣候變化，以今年為例，香港創下有記錄以來最高的3月及4月；天文台於6月曾連續9日發出酷熱天氣警告；7月經歷最酷熱的小暑；剛剛中秋節創有記錄以來最高溫，達35.4度：「為咗實現社會長期繁榮發展，人與自然係必須要能夠和諧共生，所以推動可持續發展係一條必然嘅路，我哋冇得選擇。」

謝展寰指政香港氫能發展策略可推動企業轉型及提升競爭力

謝展寰又指，香港減碳工作起步較早，目前碳排放量相比峰值已減少25%，人均碳排放只是美國的四分一，因此政府力爭於2035年前達至碳排放量減半，並在2050年前實現碳中和，制定《香港氣候行動藍圖2050》，定下四個減碳策略。

謝展寰指，為應對氣候變化邁向碳中和，全球國家均要經歷綠色轉型，不論能源、運輸及商品等，最終要逐步轉型至零碳，但同時亦為企業帶來新機遇，創造更多商機。

例如政府已發布香港氫能發展策略，為商業化提供方向，包括跨境運輸、偏遠地區應用氫能等，相信可推動企業轉型及提升競爭力。

▼9月27日 《香港01》ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024▼



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建立多元夥伴關係 《香港01》與環保促進會簽訂協議發揮協同效應

蘇曉婷致辭時表示，近年ESG及可持續發展議題備受各界關注，企業期望透過升級轉型提升競爭力。因此《香港01》回應社會需要，今年再舉辦活動，更特設可持續發展證書，由環保促進會循指引核對企業提交的報告。

蘇曉婷指，ESG其中一個目標為建立多元夥伴關係，《香港01》今年與環保促進會簽訂協議，分別利用傳媒影響到及環保知識，發揮協同效應，推動香港成為領先世界的可持續發展城市。

《香港01》行政總裁蘇曉婷：《香港01》網站將增設可持續發展專頁

蘇曉婷透露，《香港01》同時會在網站增設可持續發展專頁，提供本地及海外的活動訊息、專家訪談、聯合國會議等資訊，助企業緊貼可持續發展的動向，加強大眾對環保的認識。

此外，《香港01》將陸續與不同學府及官方機構推出合作項目，除了環保相關項目外，亦有中華文化及說好國家故事。