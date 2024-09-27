盧煜明接任中大校長　三議員校董支持　劉國勳稱任命符中大利益

中大校董會一致通過盧煜明出任中大下任校長，任期5年，明年1月8日起生效。中大三名議員校董均對盧煜明有正面評價。民建聯立法會議員劉國勳表示，支持及及歡迎盧煜明出任校長，相信他有能力及經驗在中大實現良好管治，任命符合中大的利益。工聯會立法會議員鄧家彪表示，形容盧煜明是實至名歸，讓國際社會看到香港有不少頂尖人才，有能力的人士出任重要職位。



中大校董、立法會議員劉國勳表示，支持及及歡迎盧煜明出任校長。（劉國勳facebook)

劉國勳表示，中大近年校內及對外都面對不同挑戰，在中大60周年之際，先通過改革中大法案，再將有新任校長上場，樂見中大邁向新里程碑，逐步落實中大實現良好管治。他指，期望新任校長盧煜明教授以身作則，如他承諾一樣，將中大放「第一位」，而並非個人榮辱，繼續以「結合傳統與現代，融會中國與西方」為使命。

盧煜明為北京政協，劉國勳形容他為人開明﹑友善，樂於聽意見，相信可為中大帶來新氣象，亦期望中大向前行，新任校長與校董會合作，持續提升中大學術成盲，更好為香港、國家作多方面貢獻。

國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，劉國勳指，盧煜明在國際間的崇高學術地位，可以帶領中大的科技，走入新高度，讓中大繼續成為享負盛名的大學，特別是未來北部都會區。

+ 3

鄧家彪：實至名歸 國際社會可見香港有人才任重要職位

中大校董、工聯會立法會議員鄧家彪表示，對校董會通過決定感開心，指盧煜明熟悉中大、愛護中大，亦樂於擔任公職，對他絕對有信心。他形容盧煜明是實至名歸，亦讓國際社會看到香港有不少頂尖人才，有能力的人出任重要職位。

張宇人：相信未來校長與管理層目標相同、合作暢順

另一中大校董、自由黨立法會議員張宇人表示，盧煜明願意出任校作，在科研工作上作出抉擇並不容易，多謝遴選委員會找到最好人選。

被問到新校長與校董會的關係，張宇人表示，校董會改組後，陸續有新校董加入，校董會與管理層溝通良好，大家目標一致，希望為中大好，提升中大學術地位，相信未來校長與管理層目標相同、合作暢順。