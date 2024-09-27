盧煜明將出任中大校長　稱2019年事件前所未見　現重回正軌新開始

中大校董會今早（27日）開會一致通過盧煜明為中大第9任校長，任期為五年，明年1月8日生效。盧煜明於會後見記者，被問到2019年中大有「暴大」之稱的看法，他形容2019年發生的事情是前所未見，但目前已重回正軌，相信會有新開始，再努力推動學術和教育。



盧煜明現為北京市政協委員，被問到會否影響中大院校自主，他認為，中大在的內地足跡十分重要，若果可以與內地頂尖大學合作開展大型項目，對世界科學發展、人類健康很重要，形容自己在內地的公職是一個橋樑，「令我哋嘅聲音帶到內地、決策嘅機構」



中大候任校長盧煜明與校董會主席查逸超於會後一同見記者。（黃浩謙攝）

盧煜明獲中大校董會一致通過，成為中大第9任校長，任期為5年，明年1月8日起生效。盧煜明與校董會主席查逸超於會議後見傳媒。

被問到如何看待2019年中大有「暴大」之稱，他表示，2019年發生的事情，是前所未見，但目前已重回正軌，作為新的篇章，相信會有新開始，再努力推動學術和教育。他又指，現任校長段崇智服務中大7年，盡心盡力，任內除發生社會事件，亦出現新冠疫情，但中大排名、國際學術聲譽等均有提升，感謝段的貢獻。

盧煜明表示，校董會是「一家人」，最重要團結為中大做事。（黃浩謙攝）

任北京政協礙院校自主？ 盧煜明：內地公職是橋樑 將聲音帶到內地

盧煜明是「再出發大聯盟」的共同發起人之一，亦是北京市政協委員，被問到會否影響中大院校自主，盧煜明提到，中大其中一個使命，是將中國文化帶出去，亦將外來「好的東西」帶到中國，所以在內地足跡是重要，內地有許多頂尖的大學，若果可以一起合作「做大嘅項目」，對世界科學發展、對人類健康很重要，所以自己在內地的公職，是一個橋樑，「令我哋嘅聲音帶到內地、決策嘅機構」

至於校園可否研究六四、2019年社會事件，他表示，尊重學術自由，同時要守法。國際組織人權觀察及香港民主委員會早前發表報告，指本港八間資助大學學術自由嚴重倒退，他舉例自己從事做醫學的研究，亦要遵從法律的程序，符合規則，例如尊重病人的私，經道德委員會的審批。他指，強調有做研究的自由，亦要注重合法，「正常研究踩到你講嘅紅線係低」。

區家麟文章被裁具煽動意圖 盧煜明：不評論

中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟撰寫的評論文章於《立場新聞》案中被法庭裁定具煽動意圖，他目前休假中。盧煜明指，不評論個別案件。

被問大學如何推動愛國主義教育，盧煜明認為，愛國觀念是重要，將於通識教育、書院和大學層面推進。

盧煜明現為北京市政協委員，他認為內地公職是橋樑，可將聲音帶到內地。（黃浩謙攝）

盧煜明被譽為最接近諾貝爾獎港人，他同時亦要照顧患有認知障礙症的太太，被問到會否影響擔任校長的工作，日後會否繼續從事科研，盧煜明表示，過去是前線研究人員，亦是大學教授，冀藉累積的經驗，在新的位置，協助下一代年輕教授或學生「行快一步」。他指，目前工作已繁忙，「呢幾年發展一套系統」，可以兼顧工作和家人。