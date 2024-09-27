盧煜明稱校董會是一家人最重要團結　查逸超稱中大校政爭議非風波

中大校董會今（27日）早舉行特別會議，一致通過盧煜明為下任中大校長，任期為5年，將於明年1月8日接任段崇智。近年中大校長和校董會主席的合作分歧浮面，盧煜明出席記者會時稱，校董會「係一家人」，最重要團結為中大做事，一起推動中大的國際聲譽。



中大過去一年捲入校政風波，校董會主席查逸超稱，「不用風波形容事件」，指校董會有無數事情處理，無可避免要處理爭議性問題。他強調校董會盡量透明度高，「我們做了事情，亦向公眾交帶。」



中大校董會今（27日）一致通過盧煜明（左）為下任中大校長，查逸超（右）表示非常高興盧煜明教授擔任新校長。（黃浩謙攝）

中大校董會主席查逸超表示，非常高興盧煜明擔任新校長，形容他謙遜厚道，師生敬重。他指，校董會有信心在盧的領導下，中大在學術、科研及創新創業方面，定必有長足發展，並為香港建設成為國際創新科技中心、國際高端人才集中地作出貢獻。

內地人脈非選擇主因：在香港、國際有顯赫背景

盧煜明是北京市政協委員，亦是中國科學院士，被問到在內地的人脈是否遴選主因，查逸超稱，盧煜明「在香港、國際都有顯赫背景，內地只是其中一個」，形容他是「不可多得」的人才，指大家都清楚他在教育、科學上的成就。他重申，內地人脈只是「在是次遴選的大圍方向下，知道有的一個背景。」

查逸超稱盧煜明的內地人脈只是「在是次遴選的大圍方向下，知道有的一個背景。」（黃浩謙攝）

盧煜明：稱校董會是「一家人」 最重要團結為中大做事

近年中大校長和校董會合作關係出現分歧，被問如何看待雙方關係，是否視為上司與下屬，盧煜明形容，作為校長是校董會重要成員，「係一家人」，最重要團結為中大做事，一起推動中大的國際聲譽。

對於有記者提問過去一年的校政風波，未來會如何與新校長合作及互動，查逸超表示「不用風波形容事件」，指校董會有無數事情處理，無可避免要處理爭議性問題。他強調校董會盡量透明度高，「我們做了事情，亦向公眾交帶。」

查逸超亦感謝即將卸任的校長段崇智，祝願他未來在科研工作。段崇智表示歡迎盧煜明擔任下任校長，有信心他帶領中大再上一層樓。

回應缺5名校董會成員：遴選謹慎、非兒戲

中大校董會於去年底通過改組，校董會人數由原本55人減至34人，校內成員由一半減至將三分之一，目前校董會只有29人，尚欠代表師生校友的五席，被問通過遴選是否公允，查逸超回應道，「今日如果可以34人通過，會好開心。」他指改組通過後，由13人慢慢變到現在29人，是3個月之內，又指最後5名成員「要由他們界別」全體投選出來。他強調，「遴選不是好兒戲，是好謹慎」，並指由4月至今只有半年，已經過無數諮詢，形容很繁複，已經很快。他表明道，很期待其餘5名成員加入校董會。

查逸超強調是次遴選謹慎，「不是好兒戲」。（黃浩謙攝）

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盧煜明：支持重建學生會 大學係我領導下會完成

中大學生會於2021年10月宣布解散，被問到對重組學生會的取向，盧煜明表示，上任後會尋求與學生會多溝通，聆聽他們的心聲。他指，學生會是學生教育過程的重要元素，大學是支持學重建學生會，但要符合程序和法規，按社團條例之下註冊，並訂立憲章，「大學係我領導下會完成呢樣嘢」。

查逸超指「不是我們允不允許，頭一個動作是學生會要註冊，因為香港不容許未經註冊的團體。」他又指根據規程，學生會會章修改後要經過校董會批准，但「到這刻都未見已修改的憲章到校董會」，並稱「期待這一年內可以見到。」

校長遴選委員會於今年2月由中大校董會成立，在顧問公司協助下，開展全球招聘下任校長的工作。查逸超稱，遴選委員會一共開了7次會議，經過嚴謹遴選，認為盧煜明是最佳人選。