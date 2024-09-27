城大生淋精液液體罰5000元　關注組不滿判罰過輕　促律政司提上訴

一名城大內地博士生向陌生女子淋潑混有精液的液體，他早前承認猥褻侵犯罪，被判罰款5,000元。一直關注事件的「向私密部位潑灑不明液體關注組」今日（27日）發公開信，批評法庭判罰過輕，缺乏阻嚇性，更讓大眾誤以為街頭性暴力均屬微不足道，只需罰款了事，促請律政司就案件判罰提出上訴。



關注組表示，至今已收到超過170宗投稿，部分投稿人匯報的案發年份更是橫跨多年。公開信又引述據稱是案件受害者的回應，指事發後很長時間都不敢出門，指判決不僅沒有真正考慮到受害人的權益和需求，更沒有真正地懲罰犯罪行為所帶來的嚴重後果。《香港01》已向律政司查詢事件。



「向私密部位潑灑不明液體關注組」今日（27日）發公開信，促請律政司就案件判罰提出上訴。（網頁截圖）

今年 6 月，26歲城大博士生涉於在城大校園內，向陌生女子潑混有精液的液體，他早前承認猥褻侵犯罪，周二（24 日）被判罰款5,000元。

「向私密部位潑灑不明液體關注組」今日（27日）發公開信，指對案件判刑感失望，促請律政司就案件判罰提出上訴。關注組認為判罰過輕，缺乏必要的阻嚇作用，更向公眾傳遞錯誤訊息，讓大眾誤以為街頭性暴力均屬微不足道，只需罰款了事。

引述受害者回應 指案發後不敢出門

公開信引述據稱是案件受害者的回應，提及自己是獨自來港求學與生活的女生，案件卻打破了她對校園的安全感，也對其他學生在學校的安全環境造成沖擊。她提到事發後很長時間都不敢出門，擔心再有同樣的事情發生，形容是「非常痛苦和恥辱的經歷」。

「向私密部位潑灑不明液體關注組」今日（27日）發公開信，促請律政司就案件判罰提出上訴。（網頁截圖）

事主對判刑失望 關注組質疑官指不涉敏感部位

就案件的判刑結果，她感到非常失望和憤怒，形容罰款「對於我所經歷的痛苦和傷害來說，簡直是一種輕描淡寫的處罰」，又指判決不僅沒有真正考慮受害人的權益和需求，更沒有真正地懲罰犯罪行為所帶來的嚴重後果。

她又表示，被潑灑的液體和部位都十分敏感，從事發到後來報案處理的整個過程猶如「揭開傷疤」，令她感到羞辱。關注組表示，事主被潑射的是臀部中間部位，液體甚至流到其大腿內側，這絕對是敏感部位，並非如裁判官所言不涉敏感部位，更非被告在警誡下所稱的「背上」。

關注組接逾170宗投稿 部分案發年份橫跨多年

關注組表示，成立半年至今已經收到超過170宗投稿，部分投稿人匯報的案發年份更是橫跨多年。疑犯通常有意針對受害人的私密部位，特別是臀部位置潑射不明液體。

關注組強調，即使潑射液體並非直接身體接觸，液體亦有機會滲入衣物並直接觸及肌膚，對事主帶來被侵犯的感受絕不輕於直接身體接觸。關注組又稱，案件的嚴重性及對受害者構成的傷害，並不會因為其並非發生在公共交通工具上而減低。