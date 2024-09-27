香港郵政辦國慶郵票展、導賞團　參觀小朋友讚機械分揀信件精妙

為迎接中華人民共和國成立75周年，香港郵政今年8月於中環郵政總局地下的郵展廊推出以國慶為主題的「郵票説故事」展覽，同時舉辦導賞團，至今接待超過逾百團。有參與導賞團的小朋友，最深刻是了解機械分揀信件的過程，形容十分有趣及精妙，希望長大後能加入郵政工作。



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「郵票説故事」展覽分為四個主題，分別是「回歸祖國」、「國家成就」、「香港發展」及「服務市民」，展出逾40套郵票及集郵品。當中包含特首李家超在内的一眾高官簽名的信封，展示行政與立法之間的團結合作；亦有香港郵政因應本地社會發展而推出的特色郵票，例如「粵港澳大灣區發展」紀念郵票、「共建一帶一路倡議十周年」紀念郵票。

參觀展覽的市民林女士表示，有希望知道郵局如何「精妙運作」，剛好有身邊有朋友分享活動，於是參加導賞團。

亦有一隊年幼「小學老死」參與導賞團的，吳同學表示，「好奇郵局係點收信寄信」，而媽媽的朋友推介活動，於是帶他前來參觀。吳母則補充，參觀因臨近國慶，加上今日是教師發展日，於是順道前來。

同行的黃同學則形容展覽「一般般」，但行程中介紹機械分揀信件過程十分有趣及精妙，「令我萌生大個想入去做嘅衝動」，不過也要考慮日後能否升大學、修讀的學科與工作「夾唔夾」。

吳同學（右二）、黃同學（左二）與好友們參觀導賞團。（黃浩謙攝）

陳太與女兒一起參加導賞團，了解郵局運作的知識。（黃浩謙攝）

另一位家長陳太同樣帶同小朋友參加導賞團，稱參觀是希望多了解郵局運作，「咁啱國慶，都叫撞正時間。」

「郵票說故事」展覽由8月26日舉行至11月30日，期間設導賞團供大衆報名參加。導賞團亦會帶領參加者到中央郵件中心參觀現代化的郵政設施，參觀郵件處理旅程。至今導賞團已開成逾百團，按場内工作人員表示，每天約有四至五團進行參觀。為慶祝國慶，香港郵政亦會於國慶節當日正常開放展覽，歡迎公衆參與。

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「郵票説故事」展覽詳情：

費用：免費

地址：香港郵政總部大樓郵展廊（九龍灣宏基街8號香港郵政大樓1樓）

開放時間：

星期一至五:上午九點半至下午五點

星期六：上午九點半至下午一點

星期日及公衆假期：休息（國慶節如常開放）

導賞團報名網址：

https://www.hongkongpost.hk/tc/other/2024/75th_anni/index.html