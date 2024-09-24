大熊貓｜香港郵政12月發行特別郵票　李家超籲利用熱潮締造商機

中央再向香港送贈的一對大熊貓將於周四（26日）早上抵港，連同海洋公園現有兩隻熊貓盈盈、樂樂，及盈盈在上月15日誕下的龍鳳胎，香港將有六隻熊貓。



行政長官李家超今日（24日）在行政會議前表示，多個大型節目也將陸續加入大熊貓元素，包括中秋綵燈會、無人機表演、幻彩詠香江等，亦有區議會將推出處處有熊貓活動，鼓勵各區多舉辦與歡迎大熊貓有關的活動。



他也提到，除了海洋公園將推出大熊貓產品，郵政署也計劃12月推出大熊貓元主題的特別郵票及郵品，鼓勵各界利用大熊貓熱潮，締造新商機，推出相關活動及商品，推動消費。



李家超周日（22日）到海洋公園香港賽馬會四川奇珍館視察改善措施。（李家超FB）

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旅發局無人機表演、國慶特別版幻彩詠香江加入大熊貓元素

香港將有六隻熊貓，行政長官李家超今日在行政會議前提到，除了10月將舉行大熊貓徵名比賽及繪畫比賽，多個大型節目也將陸續會加入大熊貓元素，包括康文署本月舉行的中秋綵燈會、旅發局的無人機表演，還有下月慶祝國慶特別版的幻彩詠香江。

海洋公園所在南區推出處處有熊貓活動

在地區方面，他指九龍西區各界協會聯同油尖旺、深水埗、九龍城三區民政事務處，在本月初已啟動喜迎熊貓系列活動。在海洋公司所在的南區，該區區議會將推出處處有熊貓活動，他稱會鼓勵各區多舉辦與歡迎大熊貓有關的活動。

維園中秋綵燈會9月12日亮燈，當中包括有大熊貓造型的綵燈。(周令知攝）

行政長官李家超提到，多個大型節目也將陸續加入大熊貓元素，包括康文署本月舉行的中秋綵燈會、旅發局的無人機表演，還有下月慶祝國慶特別版的幻彩詠香江。（資料圖片／夏家朗攝)

李家超又指，為方便市民及旅客獲取訊息，旅發局在旅遊諮詢平台啟動一站式大熊貓專題網頁，海洋公園也會開設專頁更新兩隻大熊貓到港的生活情況。

他續指，海洋公園將推出大熊貓產品，並在節慶活動加入大熊貓元素，郵政署也計劃12月推出大熊貓元主題的特別郵票及郵品。文體旅局、旅發局及海洋公園均會推動各界利用大熊貓熱潮，締造新商機。

李家超說，知道一些大型商場已展出大熊貓裝飾，讓市民打卡，也有零售業界及餐飲業界「度橋」推出大熊貓產品，鼓勵各界把握機會，推出相關活動及商品，推動消費。