迪士尼郵票｜香港郵政9.12推出一套6枚　小型張用米奇頭形狀剪裁

香港郵政推出「迪士尼」主題特別郵票，包括一套六枚不同面額的郵票及三款小型張，展示米奇老鼠及唐老鴨等六個角色，穿戴傳統服飾玩中秋花燈造型。其中20元及50元小型張均特別採用米奇老鼠頭像形狀剪裁及立體壓印，50元郵票小型張更加上22K金箔燙壓。



相關首日封於明日（29日）起發售，特別郵票及相關郵品則將於9月12日推出發售。



香港郵政9月12日發行以「迪士尼」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示套摺（珍藏版）。（政府新聞處）

香港郵政9月12日發行以「迪士尼」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示套摺。（政府新聞處）

香港郵政與迪士尼合作，以「迪士尼」為題發行一套六枚郵票、三款郵票小型張及相關集郵品，將迪士尼經典動畫人物帶到郵票上，郵票設計更融入本地傳統元素。

一套6枚不同面額的郵票展示6個穿戴傳統服飾的迪士尼經典人物：米奇、米妮、唐老鴨、布魯托、鋼牙與大鼻，以玩中秋花燈或戴綵燈造型。10元郵票小型張呈現米奇與好友一起舞動飛龍，20元及50元郵票小型張均特別採用米奇老鼠頭像形狀剪裁及立體壓印，而50郵票小型張更加上22K金箔燙壓，增加收藏價值。

香港郵政9月12發行以「迪士尼」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示郵資已付圖片卡（空郵郵資）。（政府新聞處）

另外，香港郵政亦特別推出嵌有一套6枚郵票的自動黏貼小全張，讓兒童及青少年體驗更簡單和便利的投寄過程，增添樂趣。

香港郵政將舉行展覽展示「迪士尼」特別郵票上的經典動畫人物，展覽將於8月29日至12月11日於中環郵政總局一樓大堂舉行。全線全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日起發售「迪士尼」正式首日封，特別郵票及相關郵品則於9月12日起在各郵政局及「郵購網」發售，而郵資已付圖片卡（空郵郵資）及貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

各郵政局將於9月12日為所有正式首日封、紀念封或註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。