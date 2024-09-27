大鼠戊型肝炎｜今年首宗　紅磡61歲婦人染疫　居住地有鼠跡

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。患者是一名61歲有長期病女子，日前肝功能出現持續異常，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。該女子居於紅磡，潛伏期內亦沒有外遊，屬本地感染個䅁。署方視察個䅁居住地點的鼠患和環境衞生情況，發現少量鼠跡，不排除病人曾間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。



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患者本月初小便深色 覆診發現肝功能持續異常

衞生防護中心指，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。個案涉及一名有長期病患及免疫力弱的61歲女子。她本月初小便深色，到仁安醫院覆診期間，發現肝功能持續異常，其血液樣本經化驗後，證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，病人現時情況穩定。

流行病學調查顯示，病人居於紅磡，報稱沒有直接接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內亦沒有外遊，屬本地感染個䅁。

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。（資料圖片）

不排除病人曾間接接觸受老鼠或其排泄物污染地方或食物

衞生防護中心及食環署人員日前實地視察個䅁居住地點的鼠患和環境衞生情況，發現少量鼠跡，不排除病人潛伏期內，曾間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。

中心又指，病人居所的管理公司將在相關地點設置熱能探測攝錄機進行鼠隻活動調查。食環署防治蟲鼠事務諮詢組將視乎情況及需要進行防治鼠患工作。調查工作仍在進行中。

中心呼籲市民，保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。如出現相關病徵，應盡快求醫。