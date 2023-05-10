大鼠戊型肝炎｜居黃大仙慈正邨32歲男染疫　今年第二宗　源頭未明

衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名居於黃大仙慈正邨、有長期病患的32歲男子。他到伊利沙伯醫院覆診期間，發現出現肝功能異常，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，為今年第二宗個案。病人現時情況穩定，衞生防護中心指，他沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。



衞生防護中心調查一宗大鼠戊型肝炎確診個案。（資料圖片）

患者有長期病患 覆診期間發現出現肝功能異常

衞生防護中心今日表示，一名有長期病患的32歲男子，在伊利沙伯醫院覆診期間，發現出現肝功能異常，並在檢測後發現其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，確認感染大鼠戊型肝炎。

沒有接觸齧齒動物或鼠隻 潛伏期內沒有外遊

流行病學調查顯示，病人居於黃大仙慈正邨，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。調查仍在進行中，已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

衞生防護中心發言人指，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

衞生防護中心提醒，要預防戊型肝炎感染，市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。