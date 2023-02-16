大鼠戊型肝炎｜住何文田豪宅君頤峰28歲男子染疫　感染源頭暫未明

衞生防護中心今日（16日）公布正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，個案涉及一名有長期病患的28歲男子，為今年首宗個案。衞生防護中心指，病人到伊利沙伯醫院覆診期間發現肝功能異常，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。



流行病學調查顯示，病人居於何文田君頤峰，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心指，暫未能確定有關感染的源頭及途徑已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。



流行病學調查顯示，病人沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。（資料圖片／余俊亮攝）

有長期病患28歲男病人肝功能異常 現時情況穩定

衞生防護中心稱，該名有長期病患的28歲男子到伊利沙伯醫院覆診期間，發現出現肝功能異常，病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

潛伏期內沒有外遊 感染源頭及途徑仍在調查中

據中心流行病學調查顯示，病人住何文田私樓君頤峰，無接觸過齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，中心暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中。中心發言人稱，已將個案通報食環署防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

今年首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案

此宗為今年首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。防護中心稱，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

中心提醒市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居等。一般而言，老鼠等齧齒動物可直接或間接傳播多種疾病給人類，居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭，並避免接觸齧齒動物及受其排泄物污染的地方等。