啟德體育園｜李家超稱接獲股權變動申請　須確保不影響開幕和運作

新世界發展早前公布，計劃向主要股東周大福企業出售啟德體育園有限公司的股權。李家超見今日（28日）記者時表示，已接獲新世界提交申請，並指會繼續和管理層商談，確保股權轉變不會影響啟德體育園的開幕和運作，符合政府要求運作。



啟德體育園。（園區提供圖片）

李家超：以香港利益為依歸 按合約與管理層商討

新世界發展公布，正與主要股東周大福企業商討，向對方出售啟德體育園有限公司的股權。李家超見記者時表示，已接獲新世界提交申請，指將股份轉讓至周大福。他指，政府會以香港利益為依歸，按照合約與新世界和周大福管理層商討。

李家超強調，必須確保啟德體育園順利完成，並符合政府要求運作。政府會繼續和管理層商談，希望讓對方明白體育園是本港重要盛事的場地，確保股權轉變不會影響體育園的開幕和運作。

李家超見記者時表示，已接獲新世界提交申請，指將股份轉讓至周大福。（區嘉樂攝）

李家超：體育園運作初期辦演練 確保順利運作

他續說，現時體育園工程順利，有信心年底前完成工程。他表示已要求組成跨部門小組，監察工程進度、運作情況和配套設施，並與體育園管理層就會面機制等事宜建立良好系統，確保雙方有充分溝通和執行，令體育園得以順利運作。

他又表示，體育園運作初期將舉辦不同試驗賽和演練，尤其是大型賽事方面，體育園可容納5萬人，在疏散和人群管理方面須確保順利，因此政府要求不同環節均須通過演練，汲取經驗做得更好。他亦關注餐飲服務和交通配套等設施，並強調所有涉及部門和單位必須參與其中，將繼續與營運公司管理層商討。