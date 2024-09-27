收到新世界擬售啟德體育園股權申請　楊潤雄：考慮會否影響運作

新世界昨日（26日）公布正商討向周大福出售集團在啟德體育園持有的全部股權。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（27日）表示，收到新世界售賣股份的正式申請，當局決定是否批准時，會根據合約，也會考慮股權變動會否影響未來運作及計劃，大原則是不影響體育園的整體運作，有信心工程可以如期在年底完成。被問到新世界轉讓股份，是否因為無信心達成合約中的績效指標，楊潤雄只指相關問題太遙遠。



啟德體育園（啟德體育園提供）

建築費用高達300億元、由新世界（0017）及新創建（0659）於2018年12月底中標的啟德體育園項目，新世界公佈，集團與公司主要股東周大福企業有限公司，正就潛在出售集團於啟德體育園有限公司「KTSPL」 持有之全部股權予周大福企業進行商討。

楊潤雄今日出席活動後，被問及股轉讓會否對啟德體育園帶來影響時回應指，政府收到相關的正式申請，會根據與它簽的合約，決定究竟會否批准其轉變。他強調，整個啟德體育園工程已經進入尾聲階段，目前看來是如期可以在今年年底完成工程，明年第一季落成。

他補充，在考慮最後是否批准時，會整體考慮會否對例如將來運作有甚麼影響，或對一些計劃有甚麼影響。但當局很有信心，在共同努力下，現在正計劃做的事情一定會繼續如期落實，亦很有信心明年啟德體育園可如期開放，為香港帶來很多精彩表演和體育比賽，支持香港體育或其他範疇。

楊潤雄（廖雁雄攝）

政府與啟德體育園公司就體育園營運制定一系列主要績效指標（KPI）。2019年體育委員會就啟德體育園的進度報告指，體育園需在10個範疇達到指標，未達標則要罰款，包括園內主要設施須舉辦一定數目的體育活動，不達標罰款由每日5萬至50萬元不等；若租訂系統未能正常運作，則每小時罰3000元。

被問及會否因啟德體育園要達到政府KPI帶來壓力時，楊潤雄回應指，這個說法太遙遠了。