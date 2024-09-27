新世界地震｜母企第三次「接貨」購啟德體育園　分析：助做回本業

新世界發展﹙0017﹚與母企周大福企業進行商討，以出售啟德體育園項目的75%持股，是今年內新世界第三次「伸手」向周大福企業「要錢」。分析認為，新世界發展的做法合理，可助集團減低經營成本；亦有大行認為，集團去槓桿過程痛苦。



新世界發展（0017）宣布再賣資產，目前正就出售啟德體育園項目的75%持股，與母企周大福企業進行商討。集團未交代作價，交易亦須獲政府批准。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，已收到新世界的正式申請，政府會根據合約決定是否批准，大原則是不影響啟德體育園開幕及運作。

新世界發展之所有今次舉動，估計與集團負債率高企有關。取代執行副主席兼行政總裁鄭志剛，出任行政總裁的前發展局局長馬紹祥於業績發布會上表示，上任後會加快去槓桿，及加快推售樓盤。

翻查業績，集團因錄得巨額虧損，即使綜合債務淨額按年減2%至1,236.57億元，其淨債務與權益比率仍按年增加6.3個百分點至55%。截至6月底未償還債務約1,516億元。期內平均融資成本為5%，按年增加1.1個百分點，不過，預期2025財年平均融資成本低於5%。

鄭志剛臨別前與馬紹祥（左二）、劉富强（左一）及黃少媚合照。

母企周大福企業先後三次「接貨」

至於去槓桿方式，不外乎向市場集資，或賣走資產籌錢，而馬紹祥在發布會上強調，無意供股集資，會繼續出售非核心資產，繼去年度套現80億元後，新年度出售目標達130億元，7至9月已完成套現38億元。

至於主要的的買家，相信不離母企周大福企業。過去一年，新世界就已經至少向周大福企業出售233.5億元資產，包括出售前海周大福金融大廈北塔餘下30%權益，套現15.5億元；及以近218億出售持有的新創建股份（0659）。

加上今次出售售啟德體育園持股，已經是第三次過母企出售資產。其實，政府招標將啟德體育園「設計、興建及營運」的25年期合約，批予新世界及新創建的附屬公司啟德體育園，政府斥資299.93億元支付建築費，落成後，營運商自負盈虧，但要向政府支付合共17.24 億元的固定款額，及體育園總收入的3%。

此安排意味著，新世界及新創建不用支持建築費用，但最終每年「賺到幾多」，就要靠營運團隊的努力，能否招攬更多著名表演或比賽來港舉行，以帶旺周邊的零售、餐飲及酒店業。頭炮是英國樂隊Coldplay明年4月來港舉行三場演唱會，似乎有個好開始。

專家：新世界做法合理

銀河聯昌證券的中國和香港研究主管鄭懷武接受《香港01》訪問時表示，啟德體育園成功與否，不僅是關乎營運商「賺到幾多錢」，而是關乎能否推動香港經濟增長的其中一個因素。

他認為新世界是次做法合理，主要因為開幕初期需要大量投放資源去宣傳及營運，打好發展的根基，惟新世界目前負債率高，未必能夠應付；而將項目出售予母企後，亦可將營運成本轉嫁至母企，而非由新世界承擔。

另外，鄭懷武認為，出售予母企亦可較易獲政府「開綠燈」，「兩間公司有關係，唔係交畀第三方，政府會有信心啲。」最後是新世界可以專注於地產收租業務，「始終唔係本業，專注返本業會好啲。」

至於股價今日抽升逾兩成，他認為與美國減息，令集團利息成本下降；市場認同新管理層去槓桿的方向；內地大規模救市，利好新世界內地業務有關。而更重要的是，集團強調不供股，予市場一個訊息是，母企周大福會「撐住」公司，避免債務違約。

鄭懷武分析，新世界出售啟德體育園做法合理。﹙資料圖片﹚

大行偏淡 稱去槓桿過程痛苦

大行的看法相對較淡，摩根大通以「更換行政總裁非靈丹妙藥」為題，發表報告指人事變動短期對股價有正面影響，不過並不能夠解決公司面對的流動性壓力問題，摩通指，無論是否更換行政總裁，公司未來幾年都需要進行痛苦的去槓桿化過程，出售資產以減低債務，不過母企周大福具實力，相信公司債務違約機會不大，

問到如何評價鄭志剛的表現，鄭懷武認為對方今次面對的問題屬「非戰之罪」，「好快就遇上疫情，仲持續幾年，而且美國又大幅加息，如多嘢都估唔到，當然佢都有錯，冇好好控制開支。」

新世界虧損近200億 鄭志剛改任非執行副主席

新世界全年虧損近200億元，金額打破公司上市以來紀錄，雖然涉及出售新創建（0659）錄得虧損83億元，以及投資物業減值92億元項目的非現金成分，而核心經營溢利仍有68.98億元，按年減少17.84%，集團仍因應虧損不派末期息，為上市以來首次。

集團虧損，本身為執行副主席兼行政總裁的鄭志剛亦宣布為展開人生另一個里程碑：「經過很長深思熟慮，我決定在人生下一階段，投放更多時間在社會公職，為香港及祖國發揮更大貢獻。因此，在數個星期前，我亦主動辭任了執行副主席及行政總裁職位，我亦非常高興，父親鄭家純博士十分尊重及支持我這個決定。」

《香港01》稍早前已經搶先報道，鄭志剛將退任新世界﹙0017﹚執行副主席兼行政總裁，改任非執行副主席，舵手一職由前發展局局長、集團首席營運總監馬紹祥接棒。