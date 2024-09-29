十一國慶｜楊淑芬料黃金周增兩成客　惟經濟差兩年內難回疫前水平

本港旅遊業正在復甦，旅遊業議會總幹事楊淑芬今日（29日）表示，預計十一國慶黃金周有約115至120萬旅客訪港，較去年增加兩成，但她坦言，全球及內地經濟轉差，估計未來兩年內地遊客數量也難以回復疫情前的水平。



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楊淑芬今早在無綫節目《講清講楚》表示，十一黃金周預計有約115至120萬旅客訪港，較去年增加兩成，配合「高德地圖」call車8折和提早於晚上9時放煙花以便大灣區旅客即晚離港等措施，相信將能便利一眾內地旅客。

指節日酒店房價較貴 對旅行團吸引力減少

不過，她指整體只是2018年即疫情前水平的七成半，節日的酒店房價較貴，對旅行團的吸引力減少，估計旅行團只佔2.5%。

她又指，現時內地旅客數目與疫情前差不多，佔所有旅客七至八成，但北亞地區例如日本的旅客，數目只回復至疫情前的四成；泰國及菲律賓的旅客就較疫情前多。

楊淑芬認為，長遠而言旅客數字有機會回復疫情前的水平，但由於全球及內地經濟不景，旅客較少去旅行；加上內地遊客改變了旅遊模式，不再只購物，所以預料未來兩年也難以回復疫情前的水平。

倡改導遊考牌制度 放寬更多人入行

她亦指，目前香港市場對傳統導遊的供應多於需求，反而深度遊及外語導遊不足。她指出目前導遊發牌制度門檻太高，要求大學畢業，否則要上6至8星期課程，再通過考試。她建議可改為通過考試則可。她亦建議可放寬外語學生留港計劃，讓在港的外語留學生可擔任外語導遊。她透露，已就相關改革與政府初步接觸，對方態度開放。

本港近期掀起「熊貓經濟」熱潮，她表示業界也有信心，但認為需要由政府牽頭將熊貓「IP化」，推出一系列如動畫、主題甜品等的配套。雖然中央贈送的一對大熊貓「安安」和「可可」將在12月見公眾，所餘時間不多，但她認為配套可以「一路做一路加」。

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建議啟德郵輪碼頭與體育園協同效應

就即將開幕的啟德體育園，楊淑芬則認為，應與啟德郵輪碼頭有協同效應，讓體育園接待剛在郵輪碼頭抵港的旅客。而郵輪碼頭的目標客群則應是本地人，「我由旅客嘅角度睇，一落船就應該出去玩㗎喇嘛」。