十一國慶黃金周｜旅議會料120萬內地客　按年升兩成　有850內地團

國慶75周年，內地十一黃金周於10月1日至7日展開，旅議會預計，多項特色活動及旅客優惠，可吸引約120萬人次內地旅客訪港，較去年增加兩成，內地團來港估計約有850團的，較去年增加近10%，旅行團大部分會留港一晚。



▼9月21日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演▼



+ 7

旅議會表示，特區政府早前公布和社會各界會籌辦超過400項活動及優惠，受惠多項特色活動及旅客的優惠，預計可吸引115萬至120萬人次內地旅客訪港，較去年增加兩成。

旅議會又指，因應多項國慶特色活動，包括國慶前夕西九文化區「新生代千人合唱賀國慶」+無人機表演，十一煙花匯演，10月1日免費乘搭電車，9月30日至10月2日免費乘搭天星小輪，不同地區都有無人機表演、特色市集等等，早已在內地不同省市作全方位宣傳，估計可吸引自由行旅客。

旅議會估計，國慶黃金周將約有850團的內地團來港，較去年增加近10%，旅行團大部分會留港一晚。