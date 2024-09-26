十一黃金周｜政府舉行跨部門會議　入境處料有123萬內地客訪港

十一國慶將至，政府今日（26日）舉行跨部門工作小組會議，由政務司司長陳國基主持，全面檢視並督導各政府部門有關迎接國慶黃金周訪港旅客的整體協調工作。入境處預計，內地國慶黃金周期間，約有701萬人次進出香港，當中123萬人次為內地旅客入境香港。



政府今日（26日）舉行跨部門工作小組會議。（政府新聞處圖片）

由政務司司長陳國基主持的跨部門工作小組會議，今日舉行。政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、保安局副局長卓孝業，以及民政及青年事務局、運輸及物流局和其他相關政府部門的代表出席會議。

會議上，陳國基指示各部門做好內地國慶黃金周接待訪港旅客預備工作、積極協調及統籌口岸、交通及公共運輸配套，迅速應對各種突發情況，並加強資訊發放，為市民和訪港旅客提供優質體驗，一同熱烈歡度國慶。

入境處估計123萬人次內地客訪港

入境處估計，今年內地國慶黃金周期間，即10月1日至7日，約有701萬人次，包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港。當中預計約598萬人次，經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境和入境高峰期同為10月1日。至於內地入境旅客，預計內地國慶黃金周期間，約有123萬人次進入香港。

海關、警方、入境處及相關部門成立，將於本周六（28日）至10月7日，啟動跨部門聯合指揮中心，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門保持緊密聯繫，靈活調配各管制站人手，確保口岸運作暢順。

保安局亦會適時啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門的跟進行動，以迅速應對各種突發情況。

旅監局已提醒負責接待內地入境旅行團的旅行代理商，盡量分散入境時間，並協調景點等相關單位採取適當分流措施，做好人流和旅遊巴的管理工作。

另外國慶黃金周前後及期間，全港各區將舉行一系列慶祝活動。警務處指，會安排足夠警力，按需要實施人群管理措施和特別交通安排，確保所有慶祝活動安全有序地進行。各區民政事務處亦會密切留意區內的旅客人流情況，並按實際情況加強相關地點的管理安排。

金巴、皇巴加強服務 陸路口岸或設公共交通專用通道

交通安排方面，運輸署已與相關內地單位及相關營辦商制定計劃，加強各口岸服務，包括增加金巴和皇巴的班次，以及在港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等在有需要時安排公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

本地交通方面，運輸署已主動聯絡各公共運輸營辦商加大運力，並預留車輛及人手應對旅客出行需要。港鐵會在9月28日至10月13日期間加強多條鐵路線的列車服務，共增加約950班車，方便本地市民和旅客出行。

運輸署的緊急事故交通協調中心會二十四小時運作，密切監察全港各區，包括各口岸及主要車站的交通及公共運輸的服務情況。運輸署會適時採取包括加密公共運輸服務班次等不同措施，應對服務需求和交通人流情況，並透過不同渠道發放最新交通資訊。

至於啟德郵輪碼頭，黃金周期間會有兩個大型郵輪母港航次。旅遊事務署已特別透過運輸署與巴士公司和的士業界聯繫，提供額外支援，穿梭巴士服務亦會視乎需求加強。

旅遊事務署亦已特別協助業界與各陸路管制站協調，確保通關順暢，並有過境巴士服務接送旅客從管制站直達郵輪碼頭。

旅發局推出專頁 匯集旅遊資訊

宣傳方面，旅發局亦已推出專頁，匯集內地國慶黃金周期間各項資訊，包括本港主要旅遊景點營運安排、各項特色慶祝活動詳情、國慶期間的各項特別優惠及推廣活動等。