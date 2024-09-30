的士記分制｜工會料首宗司機或慣犯　倡設機制准司機投訴乘客

的士記分制自本月22日實施後一星期，已有一名的士司因機違例被記10分，為最高分數罪行，涉濫收車費、兜客及沒有將的士計程錶設定於記錄位置，已被法庭裁定干犯相關罪行。對於首案，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強認為，該名司機「可能是慣犯」，故樂意對他們加重刑罰，又指應停止「劏客」司機的士駕照。



不過，他認為應強制安裝車頭攝錄機，以了解溝通過程，對司機和乘客雙方都公平。



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的士記分制實施了一星期，運輸署表示，截至27日中午，已有一名的士司機被法庭裁定干犯相關罪行，分別為濫收車費、兜客及沒有將的士計程錶設定於記錄位置。由於個案涉於一宗表列罪行，已被記最高分數罪行、即濫收車費，即被記10分。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強今（30日）早接受電台訪問，表示該名司機早前已犯相關罪行，因此制度實施不久就被記分。他認為涉事司機「可能是慣犯」，樂意對他們加重刑罰，又稱山頂和尖沙咀常出現「劏客」情況，應該停止這些司機的士牌。

不過，他表示的士司機一般並不贊同「的士記分制」，因為駕駛者本身已有記分制度。他形容香港是「投訴之都」，如遇兜路等問題爭拗，只有乘客單方面投訴，有時「雞同鴨講」，司機無故被投訴，認為是不公平，希望雙方都有投訴機制，「香港係一個投訴之都啦，應該雙方都可以投訴，可以投訴返個乘客。」他建議，的士也應隨巴士安裝車頭攝錄機，從而知道溝通過程，對雙方都公平。

運輸署早前表示，就強制全港所有的士安裝攝錄系統，已啟動可行性研究，今年內諮詢的士業界， 務求凝聚共識。