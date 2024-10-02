國慶｜無人機表演取消　天文台：太陽活動影響通訊導航等日常生活

接連兩日國慶活動的無人機環節，均受太陽活動的「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）現象影響而取消。天文台今日（10月2日）講解「太空天氣」對日常生活的影響，稱「太空天氣」通常指太陽活動，包括太陽黑子、太陽耀斑等。天文台指出，太陽風引起的地磁活動有時會帶來令人驚艷的極光，但當太陽活動頻繁時，可能對地球上的通訊、導航和電力系統產生影響。



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昨日（10月1日）的國慶煙花匯演，原定首次加插無人機表演，但康樂及文署事務署在開始前3分鐘，突然公布因維多利亞港上空出現「電離層閃爍」現象，無人機表演取消。 而前一晚在西九文化區舉行的「新生代千人合唱賀國慶」活動，原定2,099架無人機起飛的環節也取消，無人機總會主席楊景賞解釋，當時華南沿岸正受電離層閃爍影響。

「電離層閃爍」預報網顯示，10月1日晚上9時香港所在區域「強」。

電離層反射導航和通訊無線電波

天文台科學主任今日凌晨在「天氣隨筆」發表題為《太空天氣會影響日常生活嗎？》的文章解釋，電離層是地球大氣上層的一部份，位於海拔80至約600公里之間。太陽的極紫外線和X射線在該處使原子和分子電離，從而形成一電子層。

天文台指出，電離層很重要，因為它可反射和改變用於導航和通訊的無線電波（圖一）。航海和航空界的導航系統，一般使用全球定位系統的無線電訊號，從人造衛星經地球電離層傳送至地面接收站，從而來測量船隻或飛機的位置。

圖一：無線電波在電離層中傳播示意圖。（天文台網頁圖片）

嚴重閃爍阻礙全球定位系統鎖定訊號

不過，當太陽活動強烈時，可能會干擾電離層，降低這些系統測量位置信息的準確性。其中，「電離層閃爍」是無線電波沿著訊號路徑，因電離層中電子密度的小尺度結構而產生的快速變化，它是由折射及／或散射波干擾所造成的。

嚴重的閃爍情況會阻止全球定位系統接收器鎖定訊號，因而不能計算位置。較輕微的閃爍情況也可降低定位結果的準確性和可信度。閃爍在低緯度和高緯度地區較為普遍，而中緯度地區出現閃爍的頻率則顯著較低。

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可干擾無線電通訊及影響電纜

太空天氣除可影響導航及定位系統，太陽耀斑釋放的X射線和極紫外輻射，也會影響各種頻率的通訊。強烈的太陽活動或令電離層受到干擾，增加無線電波通過受干擾區域時的能量損失，導致訊號閃爍並干擾無線電通訊。這些中斷通常持續幾分鐘，但也可能持續數小時。

此外，電離層中的巨大電流亦可以影響電力，導致輸電纜產生感應電流，這些衝擊有可能導致大規模電網故障和對電網組件的永久損壞，而電力網絡的異常電流也令變壓器過熱並損壞。

天文台指出，太陽現象如太陽黑子和太陽耀斑，均能對太空天氣變化作出良好提示。其中，來自太陽的X射線和極紫外輻射的強度，更是太空天氣預報的重要資料。