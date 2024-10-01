國慶煙花．足本重溫｜33萬人維港兩岸觀賞　無人機表演臨場取消

今日10月1日國慶75周年，維多利亞港上空晚上9時上演國慶煙花匯演，煙花開始前更首次加插無人機表演，拼砌熊貓、「75」等圖案。主辦單位指，無人機表演約5分鐘，緊接發放煙花31888發，共八幕歷時23分鐘，整個滙演合計28分鐘。



不過康文署晚上20:52公布，由於維多利亞港上空出現「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）的現象，無人機表演取消，距離原定開始時間僅3分鐘，而煙花匯演延後5分鐘，至21:05才開始。政府公布今晚在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演吸引超過330 000名市民和遊客在灣仔、中環和尖沙咀一帶觀賞。



今晚8時進行的「幻彩詠香江」為國慶特別版，增設更多射燈加強燈光效果，並於維港兩岸的大廈屏幕加入多款動態圖案及國慶祝賀語句。



▼10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼



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【23:07】港鐵宣布，較早前為配合人潮管制措施而暫時關閉的車站出入口，現已全部重開。

【22:34】港鐵宣布，部份車站出入口已重開，至於為配合人潮管制措施，而仍然暫時關閉出入口如下：

尖沙咀站： B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4

香港西九龍站：M, N

紅磡站: D4, D5

佐敦站：B1, C2, E

【22:28】政府公布今晚在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演吸引超過33萬名市民和遊客在灣仔、中環和尖沙咀一帶觀賞。為配合煙花匯演，警方按照當時的交通及人潮情況，在香港及九龍實施合適的交通安排及人流安全管理措施，讓觀賞人士能順利有序地散去，確保市民和遊客都能在安全的環境中享受國慶的歡樂氣氛。

▼10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼



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【21:05】在尖沙咀等候 觀看的市民及遊客一同倒數，迎接國慶煙花匯演開始。

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▼10月1日 市民遊客尖沙咀看國慶特別版幻彩詠香江▼



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【20:58】康樂及文化事務署宣布，由於維多利亞港上空出現「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）的現象，令無人機無法接收到良好的衞星定位訊號，原定安排在煙花開始前的無人機環節無法進行，煙花將於21:05開始發放。

▼10月1日 市民遊客金紫荊廣場觀賞國慶煙花匯演▼



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【20:45】港鐵宣布，香港西九龍站M出入口也暫時關閉。

【20:22】港鐵宣布，為配合人潮管制措施，新增以下車站的出入口暫時關閉：

香港西九龍站：N

紅磡站: D4, D5

【20:08】港鐵宣布，為配合警方的人潮管制措施，以下車站出入口暫時關閉。

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4

▼10月1日 遊客市民沙咀海旁霸位等看國慶煙花▼



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【20:00】幻彩詠香江」為國慶特別版開始，在尖消咀海旁有人表現興奮。

【19:02】港鐵宣布，為配合人潮管制措施，現時尖沙咀站及尖東站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站： H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

港鐵呼籲乘客請使用其他出入口。

【18:24】港鐵宣布，為配合人潮管制措施，現時尖東站 J、L1、L3、L4、L5及L6出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口。就車站出入口的最新安排，乘客可留意港鐵MTR Mobile的Traffic News公佈的最新資訊。

▼國慶七十五周年煙花大匯演8幕介紹▼



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當日煙花匯演及無人機表演範圍。（香港中華出入口商會提供）

▼10月1日 順利邨國旗飄揚▼



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今次國慶煙花匯演最大的創新，是在煙花開始前加入無人機環節作為前奏，逾600架無人機將在維多利亞港夜空拼砌出熊貓及「75」圖案，持續約5分鐘。他表示，本港首次在國慶煙花匯演加添無人機元素，希望可以為市民及旅客帶來連串新意，並為匯演增添更多歡樂及驚喜。不過，無人機環節須視乎天氣等因素而決定是否進行。

八幕煙花 含五角星、熊貓元素

煙花匯演八幕分別為：「慶祝中華人民共和國75周年華誕」、「山河無恙」、「今夜星光璀璨」、「獅子山下70載」、「繼續微笑」、「喜迎國寶熊貓」、「吉祥三寶」以及「大好河山」。

第一幕：象徵着「香港向祖國仰望」

毛偉誠亦透露煙花模擬效果圖，他以第一幕「慶祝中華人民共和國 75 周年華誕」為例，稱屆時將有象徵國家的「紅色五角星」及香港「紫色五片花」圖案，排列方式則是「紅色五角星」在上方，象徵着「香港向祖國仰望，帶領着我們邁向更輝煌的百年成就」。

至於第六幕「喜迎國寶熊貓」中用綠色為主題發放的「綠色竹葉」等煙花，表達對大熊貓到來的熱烈歡迎。

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尖沙咀與紅磡、中區和灣仔等地可觀賞

大會會動用3艘躉船及6艘小浮船，合共9個發放點。市民在在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處地方，均可觀賞到煙花。

貝鈞奇表示，很榮幸能夠在中華人民共和國成立75周年及香港中華出入口商會70周年會慶雙喜臨門的時刻，獨家贊助今年國慶煙花，共賀國運昌隆、人民安居樂業、香港繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠。