電離層閃爍｜國慶無人機取消　專家稱強行飛恐撞　深圳可飛有兩因

【香港國慶煙花/國慶煙花匯演2024】十一國慶煙花匯演的國慶無人機表演，因受太陽活動的「電離層閃爍」現象影響而取消，為連續第二個因氣象須取消的國慶活動無人機環節。中國香港無人機總會主席楊景賞今日（2日）在電台節目表示，「電離層閃爍」會導致無人機出現偏離，如強行起飛或會導致圖案散亂，甚至發生碰撞。



被問到同樣受電離層閃爍影響，深圳星期一仍可舉行無人機活動，楊景賞表示，當日「電離層閃爍」時間由晚上8時開始，至11時完結並移向北面。深圳主辦方在晚上9時經評估後，認為「電離層閃爍」情況減弱，不會影響表演，因此延誤至晚上約11時30分後才開始準備，而且深圳的空間較大，並沒有人群聚集。



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香港氣象學會發言人梁榮武亦表示，東南亞一帶包括香港的近赤道地區，出現「電離層閃爍」的情況較其他地區高，而情況在黃昏後的不良影響最大。

國慶煙花匯演開始的無人機環節、因維港上空出現電離層閃爍而無法進行，連同西九文化區原定9月30日(周一)晚起舉行的無人機表演，已連續兩日發生類似情況。中國香港無人機總會主席楊景賞承認事件令許多人受影響，而每次活動他們都要預早觀察，加上夏季是暴風季節，確實會擔心存在風險，影響表演。

電離層閃爍 強行起飛或致無人機相撞、圖案散亂

對於連續兩日有無人機表演受「電離層閃爍」影響而取消，楊景賞稱感到可惜。他解釋，無人機不會單靠一種衛星定位系統，因為其晶度不足，「誤差值夠低才可用作表演用途」。

在無人機匯演中，晶度須低於5厘米，但如因太陽運動引致「電離層閃爍」，晶度或會變成1米，導致無人機出現偏離。以9月30日舉行的西九無人機表演為例，起初測試正常，直至晚上約8時05分出現「電離層閃爍」，頻譜每5至10分鐘跳動一次。雖然對於一至兩架無人機的影響不大，但如牽涉逾千架飛機，強行起飛或會導致圖案散亂，甚至無人機之間會發生碰撞。

他又解釋，太陽風暴比「電離層閃爍」的影響更大，影響一般衛星定位系統。

▼9月30日 西九無人機表演取消▼



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內地無人機表演無取消？專家解說因由

楊景賞又說，近日太陽運動對於電離層閃爍較頻繁，內地和香港同受影響。被問到深圳9月30日的無人機活動為何仍能舉行，他表示，當日「電離層閃爍」時間由晚上8時開始，至11時完結並移向北面。深圳主辦方在晚上9時經評估後，認為「電離層閃爍」情況減弱，不會影響表演，因此延誤至晚上約11時30分後才開始準備，而且深圳的空間較大，並沒有人群聚集。

相反，由於香港的表演須要直播，倘若無法依時舉行便要取消。被問到最近兩年為太陽風暴的高峰期，舉辦無人機表演的風險會否較高？他承認事件令許多人受影響，加上每次活動都要預早觀察，確實會擔心存在風險，而且夏季是暴風季節，可能會影響表演。

「電離層閃爍」預報網顯示，10月1日晚上9時香港所在區域「強」。

東南亞一帶出現「電離層閃爍」情況較高

香港氣象學會發言人梁榮武亦解釋，電離層是地球大氣上層的一部份，訊號傳送至衛星接收站時，須經過電離層，因此當出現電離層閃爍時，訊號或會出現偏差，導致無人機受影響。

他表示，近赤道異常區的電離層不是經常平靜，有時會出現較大波動，尤其是東南亞一帶包括香港的近赤道地區，出現「電離層閃爍」的情況較其他地區高。

「電離層閃爍」在黃昏後的不良影響最大，有機會令衛星系統定位出現問題。他又說太陽周期約為11年，最近一兩年為高峰期，出現「電離層閃爍」的機會增加，強度變化亦較正常高。

他續指，天文台沒有基本監察數字，判斷太陽風暴有多強或電離層閃鑠程度有多大。