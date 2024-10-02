深圳萬架無人機表演創2項健力士世界紀錄 馬斯克轉發影片讚歎
撰文：朱加樟
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深圳近日的大型無人機表演引發港人關注，1日（周二）晚上在5個區域舉辦的萬架無人機表演因受氣象影響而延誤，但最終仍能正常升空。
除了港人外，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）近月也連續兩次在社交媒體X平台上對深圳無人機表演公開表示讚歎。
9月30日，一名博主在X平台上發布了深圳9月26日晚無人機表演的影片，以英文發文稱「中國再次超越了自己，在創造了超過8000架無人機表演的世界紀錄後，現在辦了一場10000架無人機的表演秀」，馬斯克轉發並評論「lmpressive」（印象深刻）。
在9月26日晚上，以「天空之城 大有可能」為主題的深圳無人機國慶啟幕大秀在深圳灣公園上演，10197架無人機同時升空。此次無人機編隊表演創造了「單台電腦控制最多無人機同時升空」、「最多無人機組成的空中圖案」兩項健力士世界紀錄。
而早在9月12日，馬斯克便轉發了一則中國無人機表演的影片，那是來自深圳大運中心9月4日、5日的兩場無人機演出，當時也成功打破兩項健力士世界紀錄的無人機表演。
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