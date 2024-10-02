拾荒者車禍5年6死　關注組冀引入「直接視野」新型貨車　設限速區

有關注拾荒者的組織調查發現，過去5年涉及拾荒者的車禍共有15宗，致6死11傷。「拾平台」負責人鄧永謙今日（2日）在電台節目解釋，當行人路過於狹窄，不利於拾荒者推載有回收紙皮的手推車通過，他們會因而在空間較大及地面平滑的行車路走；亦有部份回收舖位於容易遇上交通意外的地點，最終令拾荒者易遭橫禍。



「街道變革」發言人冼耀昌補充，大部分車輛涉及中重型車輛和的士，建議全港替換「直接視野」的新型貨車設計，其車身較低和擋風玻璃及側窗較大，食環署已使用相關設計。他又建議引入30公里限速區，減低車禍風險，又指運輸署現時在深水埗和旺角花園街部分區域試行中。



▼2023年1月 執紙皮老婦被貨車輾過雙腳▼



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5年15宗車禍涉及拾荒者 大部分涉及中重型車輛和的士

「拾平台」負責人鄧永謙表示，根據2019年至2024年5月的研究統計，涉及拾荒者車禍共有15宗，主要地點為九龍市區和新界區。另外，去年的全港拾荒者調查亦可見，由9月至11月，超過700多名拾荒者當中，25名拾荒者曾經歷車禍，當中9宗無被跟進處理。

鄧永謙指，涉及拾荒者的車禍可被分為「流動」和「定點」兩大類。「流動」是指，拾荒者將推手推車前往回收舖或某個地點時發生車禍。鄧永謙解釋，當行人路過於狹窄，不方便載有回收紙皮的手推車通過，拾荒者會選擇在空間較大及地面平滑的行車路走。此外，拾荒者有時會在行車邊緣地方清理回收，因為很多商舖將回收物放在馬路邊，這些情況往往導致意外發生。

「定點」則指在某個地方做回收工作期間遇上車禍，鄧永謙解釋，其中一個原因是有些回收舖位於高風險、容易遇上交通意外的地點。「街道變革」發言人冼耀昌補充，涉及拾荒者的交通意外，大部分車輛與中重型車輛和的士有關，或涉及司機盲點和街道設計。

▼今年5月 旺角晏架街八旬婦被貨車撞斃▼



一名老婦在旺角洗衣街被貨車撞到，復捲入車底，昏迷送院搶救後不治，其執紙皮的「搵食車」遺在附近後巷。（資料圖片）

建議中重型車輛引入直接視野貨車設計 增30公里限速區

改良設計方面，冼耀昌建議中重型車輛引入「直接視野」貨車設計。他解釋，傳統貨車車身較高，看不見3米以外的人或車輛，要靠魚眼鏡和側鏡視察，加上司機或會因工作疲累而發生人為錯誤。

至於「直接視野」貨車設計，其車身較低和擋風玻璃及側窗較大，車門透明，司機能夠望向車旁的人，減少司機依賴使用魚眼鏡。他補充，香港一直有相關設計的貨車，食環署亦正在使用，外國如英國等地亦推出類似車輛。

有關注拾荒者的組織調查發現，過去5年涉及拾荒者的車禍共有15宗，致6死11傷。(資料圖片／梁鵬威攝)

他亦建議引入30公里限速區。他解釋，部分車禍涉及司機超速問題，有研究指行人被時速50公里的車輛撞倒的死亡風險，比時速30公里的車輛高5倍。在30公里限速區裏，會增設減速平台和過路處，亦收窄道路和轉彎區域等。運輸署現時在深水埗和旺角花園街部分區域試行中，暫時未見對交通有很大影響。

鄧永謙又建議當局增設回收空間，例如讓他們在高速高路橋底、隧道或公園，存放手推車或暫時性整理回收物。