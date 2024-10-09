保誠全新尊尚財富及保險策劃中心「誠軒」隆重開幕

保誠保險紮根香港60年，一直堅守「以客為先」的服務承諾，就客戶不斷變化的生活模式及需要，靈活優化服務範圍。大眾近年愈趨關注自身健康和財富保障，亦對高端及個人化的一站式財富管理及保險策劃服務需求殷切。保誠用心聆聽並致力迎合客戶需要，其為高端客戶¹ 特設的尊尚財富及保險策劃中心「誠軒」剛於九月隆重開幕。「誠軒」位於尖沙咀最繁華地段，裝橫布局雅緻而不失氣派，務求為高端客戶在鬧市中營造舒適的專屬空間，並以一站式專業服務締造更尊尚的體驗。



用心聆聽客戶需要 提供更優質的服務

秉承「用心聆聽，實現您心」的品牌承諾，保誠以前瞻的觸覺時刻緊貼市場趨勢，靈活優化服務範疇。作為行業領先的保險公司，保誠在香港為超過一百三十萬名客戶提供多元化的理財策劃服務及產品，包括人壽保險、投資相連保險、退休方案、健康及醫療保障、一般保險和僱員福利等。根據保誠內部客戶調查² 結果顯示，在2024年第一季便有超過82%客戶表示願意推薦保誠服務給親友，足以印證保誠對高質服務標準的一份堅持。

保誠保險管理層出席全新尊尚財富及保險策劃中心「誠軒」開幕儀式，左起：保誠保險首席業務總監蔡川艾、行政總裁林智剛、首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲，以及首席客戶及市場拓展總監蔡明雄。

地理位置優越 客戶盡享舒適的專屬空間

全新面貌的「誠軒」位於尖沙咀港威大廈保誠保險大樓18樓，地理位置優越而且交通便捷。中心佔地逾5,200平方呎，設有多間VIP貴賓會客室、可作舉辦講座之用的多用途空間，以及可俯瞰維港海景且寬敞偌大的休閒區，在鬧市中為客戶營造舒適的專屬空間。「誠軒」由專責理財顧問及專業客戶服務主任駐場，為客戶提供一站式升級保險服務，協助他們進行保險策劃、財富管理與規劃，以實現不同的人生目標。

此外，為滿足高端客戶對財務規劃的需求，客戶亦可預約一系列的專業增值服務，包括線上線下的第三方法律諮詢服務，涵蓋信託及遺囑、稅務、家族辦公室、海外房產買賣等眾多領域。

保誠客戶甫步進「誠軒」便能感受到尊尚優雅的氣氛。

客戶可於「誠軒」內俯瞰維港海景，在鬧市享受舒適的專屬空間。

「誠軒」設有多間會客室及多用途空間，為客戶打造尊尚優雅的環境。

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示：「保誠一直秉持以客為本的方針，有見高端客戶對更個人化的健康及財富保障服務需求與日俱增，全新面貌的『誠軒』尊尚財富及保險策劃中心匯聚博識多通的理財顧問，以回應客戶不同的需要。客戶亦能在優雅舒適的環境中，愜意地盡享一站式專業服務。」

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，保誠致力為客戶提供卓越的產品和服務。

保誠專業客戶服務主任於「誠軒」為客戶提供一站式升級保險服務。

「誠軒」以全新形象登場，在設計方面同樣十分有心思，不但以充滿香港情懷的維多利亞港作主題，貴賓房更以港島的六大著名山脈命名，包括摩星嶺、西高山、太平山、渣甸山、柏架山及龍脊，象徵保誠一直以來扎根香港，累積了獨有的雄厚優勢。

歐陽佩玲表示：「『誠軒』的正式啟用實現了保誠以客為先的服務承諾，亦進一步提升營運效率，為客戶提供更高效便利的全方位服務及支援。我們將繼續用心聆聽市場需要，透過優質及更個人化的保障方案及頂尖的客戶體驗，滿足客戶不斷變化的需求。」

全新「世譽財富」財富傳承計劃助客戶累積財富

適逢「誠軒」隆重開幕，保誠亦宣佈推出全新一次性繳付保費的財富傳承計劃「世譽財富」，以滿足高端客戶的特定需求。此計劃擁有多項特點，以協助客戶實現不同的人生目標，包括：

財富增長

• 於保單開始生效時享有相等於整付保費85%的保證現金價值，令財務更靈活自主。

• 總內部回報率（TIRR）預計在第10個保單年度終結時達超過5%³，而在第20個保單年度終結時則達超過6%³，幫助客戶實現財富增值，達成財務目標。

輕鬆提取資產

• 由第10個保單周年日起，保單持有人可以選擇將部分非保證的終期紅利鎖定，轉換為可隨時兌現的保證金額，同時累積利息。

延續財富 為愛傳「誠」

• 【香港市場首創】⁴ 新增身故賠償支付選項：受益人會先每月領取分期款項，然後在達到指定年齡或於人生不同階段如大學畢業、結婚、生育或確診危疾時，此計劃會一筆過預支往後的身故賠償每月分期款項。

• 保單傳承：確保保單在保單持有人或受保人不幸身故後仍可繼續生效，讓財富世代相傳。

• 愛轉贈選項：保單持有人可指定一個非政府組織或慈善機構作為受益人之一，保誠會額外捐出身故賠償有關金額的1%予指定機構。

• 無行為能力選項：若保單持有人在保單生效期間不幸確診患上任何受保疾病，並因此無法管理保單，保誠將向保單持有人指定的家人以現金支付一筆過金額，以解決經濟上的燃眉之急。

• 開枝散葉選項: 保單持有人可自由地將保單分拆成數份，就每份分拆保單訂立不同的傳承方案，並將這些保單饋贈摯愛，代代相傳。

有關更多「世譽財富」財富傳承計劃的詳情，請瀏覽保誠官方網頁。

¹ 包括首年年度化保費總額達港幣100萬元之合資格現有保單持有人。

² 根據保誠顧客完成理賠體驗後之問卷調查結果。

³ 內部回報率並非保證，此乃按照保誠之紅利率而估算，該紅利率乃根據現時假設的投資回報而決定。這並非未來非保證內部回報率的指標，且假設並沒有任何保單更改。

⁴ 以上有關「香港市場首創」的描述是基於保誠對現有市場資訊的理解及解讀，並根據截至2024年7月24日就本港主要人壽保險公司公開發售予個人客戶並提供一筆過賠償的其他人壽及儲蓄保障計劃所作之比較。

免責聲明

「世譽財富」由保誠保險有限公司（「保誠」）承保。此文件不包含本計劃的完整條款及細則並只作參考之用。您應仔細閱讀此文件載列的風險披露事項及主要不保範圍（如有）。如欲了解更多有關本計劃之其他詳情、完整條款及細則，請向保誠索取保單樣本以作參考。此文件僅旨在香港派發，並不能詮釋為保誠在香港境外提供、出售或遊說購買任何保險產品。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售任何保險產品屬於違法，保誠不會在該司法管轄區提供或出售該保險產品。

（資料及相片由客戶提供）