援交打劫集團涉劫2嫖客16萬　迫下載貸款程式取走借款　3人認罪

5名16至20歲少年男女涉嫌組織援交妹打劫集團，先在社交媒體聯絡嫖客，並派少女到酒店與嫖客接洽，期間數男突襲嫖客兼拍其裸片，又兼迫嫖客下載財務公司軟件或親友借錢，兩名嫖客合共損失約16.3萬元，其中一人更被人在銀行戶口設下指令，每周需支付3萬元。被捕5人中有2男1女，今(2日)在西九龍法院(暫代區域法院)承認搶劫及勒索等罪，法官把案押後至12月22日判刑，以候被告的社會服務令、更生中心及教導所報告。



兩名事主合共損失16.3萬

3名認罪被告：陳映彤、莊浩軒及黃棋盛，陳映彤承認2項串謀勒索罪；莊浩軒承認串謀勒索、搶劫及盜竊罪共3罪；黃棋盛則承認3項洗黑錢罪，兩名男事主X及Y合共損失16.3萬。

3名被告：陳映彤、莊浩軒及黃棋盛在西九龍法院認搶劫、勒索及洗黑錢等罪名。(資料圖片)

X付6千元到酒店享受性服務時遇襲

案情指，事主X在2022年12月6日，透過Telegram協議支付6000元換取性服務。X當晚到尖沙咀一酒店與女被告陳映彤性交，期間兩名男子突然入房，並以粗言穢語大罵X說：「搞X我嗰妹。」他們又對X拳打腳踢，並以X手機拍下施襲過程。

被迫下載網上借貸平台程式借1萬

兩男搶去事主X銀包內的8200元現金，又不許X穿衣服，並拍下他赤裸的片段，又恐嚇他若不解鎖手機，便會將他的裸照上傳上網。X感驚慌照做，他在兩男強迫下，在手機下載網上貸款平台XWallet，並用他的個人資料借貸1萬元。X最後在威脅下致電母親，要求她轉帳5萬到其銀行戶口，X在事件中損失7.07萬元。

Y欲離開酒店房時被4男推入房

另一名事主Y同樣經通訊軟件Telegram，聯絡得一項3000元的性服務，Y到尖沙咀一酒店和陳映彤性交時，陳向Y表示哥哥會來接她，Y遂決定離開，惟隨即遭被告莊浩軒等4男推回入房。他們先是捂住Y的嘴要他合作，又向Y施襲約兩分鐘。

迫Y向友借7萬及用銀行卡轉走2萬

他們從Y銀包取走現金2500元，迫使Y致電朋友借款7萬元，再7萬元轉帳至被告黃祺盛的銀行帳戶。至凌晨時分，莊浩軒及另一名男子帶同Y的提款卡離開房間，從帳戶提取2萬元。

戶口被設指示每星期向黃轉賬3萬元

他門又要求Y登入網上理財後交出手機。Y事後發現他的銀行帳戶被設定了一項定期轉帳指示，每星期需轉帳3萬元至黃祺的銀行帳戶。Y在事件中合共損失9.25萬元。

案件編號：DCCC 941/2023