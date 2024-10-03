龍翔道西行一段行車道配合吊橋工程　周六晚11時至下周日清晨封路

運輸署今日（3日）提醒市民，為配合吊橋工程，近荷里活廣場、介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道西行行車道於本周六（5日）晚上11時起分階段臨時封閉道路，至翌日上午5點半，部分小巴及巴士亦會改道。



東九龍主要幹道。（資料圖片）

運輸署表示，因應吊橋工程，周六（5日）晚上11時起龍翔道西行一段車道將分階段臨時封閉。觀塘道（西行）近啟業邨至龍翔道（西行）近蒲崗村道的一段快線，以及介乎新光中心與大磡變電站的一段龍翔道（東行）快線，由當日晚上11時封路；由凌晨12點開始，介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段龍翔道（西行）中線，及介乎豪苑與大磡變電站的一段龍翔道（東行）中線亦會封閉。另外，由凌晨一時起，介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道（西行）全部三條行車線、彩虹道（東行）往龍翔道（西行）的支路，也會封閉。所有上述路段將封閉至周日上午5時半。

凌晨一點起龍翔道一段東行行車道臨時改為雙程行車

周日凌晨一點至上午5時半，在介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道（西行）全部三線封閉期間，相應的一段龍翔道東行行車道將臨時改為雙程行車；同時，日間路線九巴第38、62X、259D、268C號線，以及通宵路線九巴第N214、N290號線、城巴第N26、N29、NA29號線及新界專線小巴第501S號線，將有改道安排及遷移站點。

．以上路線將臨時改經彩虹道（西行）及蒲崗村道（北行），然後恢復原有行車路線往龍翔道（西行）。

．位於龍翔道（西行）近鑽石山港鐵站B出口供巴士及專線小巴路線使用的站點將臨時遷移至彩虹道（西行）近采頤花園。

．九巴第268C號線設於鑽石山（彩虹道）公共運輸交匯處的站點將臨時取消。



運輸署指，有關公共運輸營辦商會張貼通告，通知乘客有關特別安排。受影響路段會設置適當的道路封閉及交通改道標誌，指導駕駛人士。駕駛人士請保持忍讓及小心駕駛，留意交通改道安排及遵從在場警務人員的指示。

運輸署提醒，市民請預早計劃行程及預留足夠的交通時間，並留意傳媒廣播或瀏覽運輸署「香港出行易」流動應用程式或網頁（運輸署網頁），獲取最新交通消息。