配合吊橋工程龍翔道周六晚至翌日凌晨封路　籲市民預早計劃行程

運輸署今日（9日）提醒市民，為配合吊橋工程，介乎大磡道與斧山道的一段龍翔道東行行車道（近荷里活廣場）於本周六（11日）晚上11時起分階段實施臨時封閉道路安排，至翌日上午5時30分，有關安排詳見下文。



運輸署今日（9日）表示，介乎大磡道與斧山道的一段龍翔道東行行車道於本周六（11日）晚上11時起分階段實施臨時封閉道路安排。（Google Map截圖）

本周六（11日）晚上11時至翌日上午5時30分，封閉路段包括觀塘道（西行）近啟業邨至龍翔道（西行）近蒲崗村道的一段快線及介乎新光中心與大磡變電站的一段龍翔道（東行）快線；下周日（12日）凌晨0時至上午5時30分，封閉路段介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段龍翔道（西行）中線及介乎豪苑與大磡變電站的一段龍翔道（東行）中線；下周日（12日）凌晨1時至上午5時30分，封閉路段介乎大磡道與斧山道的一段龍翔道（東行）全部三條行車線。

運輸署續指，在介乎大磡道與斧山道的一段龍翔道（東行）全部三線封閉期間（5月12日凌晨1時至上午5時30分），相應的一段龍翔道西行行車道將臨時改為雙程行車。受影響路段會設置適當的交通標誌，指導駕駛人士。署方呼籲，駕駛人士請保持忍讓及小心駕駛及遵從在場警務人員的指示。

署方又提醒，市民請預早計劃行程及預留足夠的交通時間，並留意傳媒廣播或瀏覽運輸署「香港出行易」流動應用程式或 網頁 ，獲取最新交通消息。