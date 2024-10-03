機場捷運｜小童墮罅片段曝光　列車未泊正、車身曲線或增罅隙闊度

機場旅客捷運系統（APM）今日（3日）被傳媒揭發，自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車險墮軌的事故。機管局在回覆傳媒查詢時，曾稱沒發現有兒童跌進月台罅隙的通報，至周三晚（2日）才承認事件，被指涉隱瞞及改口。



曾任職港鐵的香港新方向立法會新界北議員張欣宇今早形容事件「極其嚴重」，將在立法會鐵路事宜小組委員會跟進事件。《香港01》就事件成因再向他查詢，他指令列車與月台間的罅隙增闊因素多，如列車未「泊正」、車身有其曲線等，需要調查才能確認。他也重申，設計有問題可以再作改善，直指現時最大問題在於機管局無通報、甚或不知道此事，強調須徹查事件。



機場旅客捷運系統（APM）自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上險墮軌的事故。（報料人提供影片截圖）

機場旅客捷運系統（APM）今日（3日）被傳媒揭發，自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車險墮軌的事故。機管局在回覆傳媒查詢時，曾稱沒發現有兒童跌進月台罅隙的通報，至周三晚（2日）才承認事件，被指涉隱瞞及改口。

曾任職港鐵的香港新方向立法會新界北議員張欣宇今早回應事件，直指事件「極其嚴重」，且曝露捷運系統存在嚴重的安全隱患、及管理機制上的明顯漏洞，將在立法會鐵路事宜小組委員會跟進事件。

據影片所示，列車未泊正。（報料人提供影片截圖）

據報料人向《香港01》提供的影片，涉事列車停泊時未有「泊正」，其車門並非「對正」月台幕門。「泊唔正」會否是導致列車與月台間出現罅隙，以致女童跌進列車與月台間罅隙?

香港新方向立法會新界北議員張欣宇同意列車未有「泊正」，而列車車身也有曲線，非完全「直身」，加上機場旅客捷運系統屬膠輪路軌系統，列車停泊後，車身也有機會傾斜，這些因素均有機會令列車與月台間出現的罅隙增闊。

由於能導致列車與月台間出現罅隙、及影響罅隙闊度的因素多，他表明要調查過後才能確認。他也重申，設計有問題可以再作改善，認為現時最大問題在於機管局無通報、甚或不知道此事，須徹查為何未就事件向政府報告。

張欣宇形容機場捷運系統事故極其嚴重。（盧翊銘攝）

鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，列車「泊唔正」是會出現的，現時也有規定列明最多的相差距離。但他也同意當列車「泊唔正」的情況極端，月台邊緣、與車門邊緣位置便有機會出現空隙。

張年生又提到，當有人跌進列車與月台間罅隙，令月台幕門未能正常關閉，列車是無法開出。他又說，雖然APM是路軌通電，但其通電的系統並非設於車門一邊的地面，假設有物體垂直從車門一方跌入路軌，理論上不會有即時危險。