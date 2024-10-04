橫頭磡邨有單位天花滲水12年　工聯會批部份無做天台防水工程

黃大仙橫頭磡邨有頂層單位天花滲水問題嚴重，長期未獲解決。工聯會理事長黃國表示，今年初起接獲十多宗住戶求助個案，有租戶入住超過十年，每逢下雨天，天花滲水和剝落，每次向房署求助，也未能根治問題。



他續指，大部分個案從申請維修日起，到完成工程，皆耗時2個月以上，有個案甚至長達12年仍未得到妥當處理，並非房屋署所指，可在14天內完成。他又質疑，部分樓宇更是從未做過天台防水工程。辦事處人員今年4月向橫頭磡邨物業服務辦事處出信，至目前未有收到任何回覆。《香港01》正向房署查詢。



石屎剝落天花位置處於小朋友的睡床之上。（黃國Facebook）

工聯會理事長黃國在社交平台表示，今年初起接獲十多宗住戶求助個案指天花長期滲水，大部分住戶來自頂層單位，走廊亦出現類似情況，涉事樓宇包括宏祖樓、宏偉樓、宏耀樓及宏禮樓等。辦事處人員今年4月向橫頭磡邨物業服務辦事處相關負責人出信，至目前未有收到任何回覆。

天台塗上防水塗層後 情況仍未獲改善

他舉例指，宏祖樓頂層單位租戶李先生自2012年入住起，每逢雨天，天花便會滲水及剝落，甚至多次在用膳時有石灰跌落飯中，其電腦亦曾因此損壞。李先生每年向房屋署投訴，雖每次接到投訴後房屋署都會在天台塗上防水塗層，但情況遲遲未得改善。

部分單位出現大塊天花剝落的情況。（黃國Facebook）

部份單位長達12年未獲妥善維修

黃國表示，調查後發現，不論是頂層單位天花滲水還是其他維修個案，從申請維修日起到完成維修耗時皆在2個月以上，更有甚者長達12年仍未得到妥當處理維修，而非房屋署所指，可在14天內完成。他認為，現時相關監督機制或未能妥善保存維修個案的數據。

一樓宇頂層從未做天台防水工程 部份則於10年前維修

就樓宇天台的檢查及維修措施，他指根據現存記錄，自2003年4月至今年8月，橫頭磡邨26座樓宇中的17座曾做過天台防水工程，但頂層單位滲水嚴重的樓宇十多年內僅做過一次維修，而非房屋署指會每年定期檢查公共屋邨樓宇的天台狀況。

他舉例指，宏祖樓最近一次天台防水工程是在2008年；宏禮樓是在2009年；宏耀樓更是一次天台防水工程都沒有做過。

橫頭磡邨頂層單位出現天花剝落的情況。（黃國Facebook）

物管外判11年換6間 記錄存檔欠系統

他又指出，有外判公司接獲天花滲水維修要求時，服務質素欠理想，部分拖延數星期才上門檢查，亦有租戶指記錄存檔欠系統，未有妥善保管個案紀錄。不少租戶曾被房屋署職員告知，因更換外判物業管理公司所以並未查找到過往記錄，導致問題數年未得解決。

他續說，橫頭磡邨外判物業管理公司的更換頻率高，2003年至今已更換過6間，比鄰近的黃大仙上邨和黃大仙下（二）邨多。

促請房屋署制定維修時間表 調查滲水原因

黃國促請房屋署應對現有公共屋邨頂層單位滲水問題作調研，尋找滲水原因，並就維修有問題的單位及對天台定期防水工程訂立時間表；定期檢查公共屋苑頂層單位滲水問題，並設立恆常天台防水工程機制；改善公共屋苑維修外判制度，對公共屋苑維修工程負起主要責任。