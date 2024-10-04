屋宇署：長實安達臣首置盤六鋼筋較要求少　巡查卓越天工其他地盤

《香港01》獨家報道，正在興建的安達臣道首置盤，有樓宇缺少了至少四條鋼筋。屋宇署回覆時僅稱有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致。屋宇署周五（4日）再發稿交代事件，指地盤第3座第29樓有六條橫樑的鋼筋配置，較批准圖則的要求為少，比最初回應「六條鋼筋不一致」的說法更具體，但指整體建築物沒有明顯危險。屋宇署會抽查同一承建商「卓越天工」的其他地盤。

安達臣首置盤發展商長實無正面回應事件，惟報道刊出後發聲明「澄清」指，正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理，但內容只為承認《香港01》報道內容，並無「澄清」任何細節。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

六條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少

屋宇署指，8月下旬接獲舉報，指安達臣道一地盤正進行的上蓋工程有部分結構的鋼筋未有依照《建築物條例》標準安裝。署方指非常重視事件，9月起先後四次派員到地盤視察地盤工序、工程質素及地盤安全等並於9月26日發現，地盤第3座第29樓正在進行鋼筋屈紮工序，當中有六條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。

長實安達臣道首置盤疑缺數條鋼筋，地盤即時停工需交報告。（香港01）

要求提交糾正報告 包括額外抽樣測試

由於當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署人員於翌日（27日）召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第三座其他樓層以至其他座數是否存在類似情況。

《香港01》周一（9月30日）到地盤視察時，見到有工人在工作。（王海圖攝）

屋宇署指，安達臣道發展項目整個地盤已於9月28日起停工，以便進行署方要求的調查。除詳細調查及糾正工程報告外，署方亦已要求提交加強地盤監督的建議。只有在這些報告和建議遞交後並獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。

不過，《香港01》周一（9月30日）到地盤視察時，仍見到有工人在工作。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

巡查卓越天工其他七個地盤

署方亦正檢視由同一承建商負責的其他七個私人發展項目上蓋工程，會加強地盤巡查，檢視地盤安全及工程質素。

安達臣首置盤的承建商為卓越天工，其正在興建的八個私人發展項目當中，有四個是承接去年11月，從一般承建商註冊中除名的精進建築工程有限公司的項目。

卓越天工承接部份精進項目 屋宇署：其為獨立承建商

去年11月，卓越天工被發現與精進工程及其母公司興聯集團有關連，曾與精進三間公司使用相同註冊地址，部份董事亦精進重疊。涉事董事被釘牌當日辭任卓越天工董事，卓越天工亦於2023年10月底向公司註冊處更改地址。

屋宇署指，今次涉事的註冊承建商是另一獨立註冊的承建商。在屋宇署的註冊制度下，註冊承建商必須有合適的獲授權簽署人負責監督工程，而該註冊承建商的獲授權簽署人並非精進建築工程有限公司於去年續期申請過程中被除名的獲授權簽署人。曾被除名的獲授權簽署人除非再通過承建商註冊事務委員會的面試及審議，否則不能代表註冊承建商就《條例》行事。

長實無正面回應01查詢 報道刊出後表示責成跟進

安達臣首置盤發展商長實起初無正面回應事件，僅指有關樓宇之紮鐵及鋼筋工序尚在進行中，並未完成，駐地盤結構工程師亦未檢測。不過，報道刊出後，長實於同日發聲明指，正責成顧問團隊就圖則情況進行了解及作適當處理。

屋宇署正繼續調查有關事件，當收到註冊結構工程師就有關事件提交的報告後，會考慮合適的執管行動。

安達臣道發展項目共有六幢多層住宅大樓，其中三幢（第1、2及3座）樓高32層，其餘三幢（第5、6及7座）樓高24層，該六幢大樓正進行上蓋工程，已完成的混凝土結構樓層由22層至29層不等。此外，該發展項目亦將會興建九幢單層獨立屋。