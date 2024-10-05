葉兆輝：貧窮情況「遍地開花」　政府不應怕遭詬病取消貧窮線

樂施會日前公布香港貧窮狀況報告，指今年第一季有超過139萬人處於貧窮狀態，貧富差距進一步擴大。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今日（５日）在電台節目表示，以往只有部分地區如新界西北較窮，但現時貧窮情況「遍地開花」，疫情後有更多低技術工人失業。



社區組織協會副主任施麗珊亦指，今年部分行業情況轉差，尤其是建造、飲食及零售業，部分人工資較疫情前少兩至四成。



香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，貧窮情況「遍地開花」。（資料圖片／林靄怡攝）

樂施會日前公布香港貧窮狀況報告，指今年第一季有超過139萬人處於貧窮狀態，貧窮率為兩成。疫情前後的貧富差距由2019年的34.3倍進一步擴大至81.9倍，而65歲或以上貧窮長者人數超過58萬，較2019年急増42.9%。

學者：貧窮情況「遍地開花」 疫後更多低技術工人失業

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，以往只有部分地區如新界西北、觀塘舊區等較窮，但現時貧窮情況「遍地開花」，是結構性問題，疫情後有更多低技術工人失業，「如果是低技術水平或者非技術工人，一直以來在香港來說，所得到的待遇或者各方面比較差。」他認為要提供多教育和就業機會予低技術工人，改善整體經濟。

學者：不應怕遭詬病而取消貧窮線 應開誠布提高透明度

政府不再按貧窮線公布貧窮人數，並會按「精準扶貧」目標群組，制訂新量度貧窮指標；樂施會則建議政府重新考慮訂立「貧窮線」。葉兆輝表示，貧窮人數會受住戶人數和人口老化等因素影響，政府不應因為擔心貧窮人數增加會遭詬病，就取消貧窮線。政府需要開誠布公，提高透明度，向社會解說政府工作和背後原因。他又指，處理貧窮問題需要大家一同參與，並非單是政府責任。

社區組織協會副主任施麗珊則指，今年部分行業情況轉差，尤其是建造、飲食及零售業，部分人工資較疫情前少20%至40%。（資料圖片／梁鵬威攝）

部份人工資較疫情前少20%至40% 行業轉電子化長者難獲聘

社區組織協會副主任施麗珊則指，接獲不少基層市民反映，指今年部分行業情況轉差，尤其是建造、飲食及零售業，部分人工資較疫情前少20%至40%。

她說過往不少60歲以上長者仍然在職，但疫情後不少行業轉趨電子化，亦有僱主傾向不聘請長者，影響其收入。 施麗珊又指，本港最低工資較其他城市低，有檢討空間，亦希望政府繼續推出津貼，鼓勵綜援人士就業。