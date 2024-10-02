貧窮｜樂施會：逾139萬人貧窮　貧窮長者超過58萬　較疫前飆近43%

樂施會今日（2日）發表《香港貧窮狀況報告 2024 逆境下的出路：以轉變迎接改變》，分析政府統計處數據後發現，今年第一季度香港整體貧窮率達20.2%，逾139 萬人處貧窮狀態。

樂施會比較最低及最高收入家庭月入中位數，疫情前後的貧富差距由2019年的34.3倍進一步擴大至81.9倍，而65歲或以上貧窮長者人數超過58萬，較2019年急増42.9%。樂施會指，有關數據反映，香港貧富懸殊及長者貧窮問題愈發嚴重。



貧富懸殊問題趨嚴重。（資料圖片/鍾偉德攝）

貧富差距擴大至81.9倍

樂施會以統計處今年第一季住戶入息數據分析，發現有超過139萬貧窮人口，貧窮率為20.2%，而按住戶收入分成十等分，收入中位數最低住戶月入只有1600元，比疫情前跌逾一半，而收入最多的住戶月入達13.1萬元，較2019年上升近一成貧富差距擴大至81.9倍。

長者勞動參與率僅13.9%

超過139萬貧窮人口，當中65歲或以上長者貧窮人數超過58萬，較2019年上升42.9%。當中超過558,900 貧窮長者為非經濟活躍人士，同較2019年急增 42.9%。與此同時，香港現時長者勞動參與率僅為13.9%，較內地的 25%及挪威的22%為低。

樂施會比較最低及最高收入家庭月入中位數，疫情前後的貧富差距由2019年的34.3倍進一步擴大至81.9倍，而65歲或以上貧窮長者人數超過58萬，較2019年急増42.9%。（資料圖片）

樂施會港澳台項目總監黃碩紅稱，大部份長者沒有工作收入，而強積金在2000年才開始，因此一般來說長者退休前累積的強積金不是很多，加上沒太多積蓄，部份人沒有子女，所以他們的生活普遍都很困難。