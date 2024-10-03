貧窮狀況｜貧富差距擴至逾80倍　樂施會指獨老雙老升倡重設貧窮線

樂施會昨日（2日）發表新一份香港貧窮狀況報告，指截至今年首季，本港貧窮率為20.2%，逾139萬人處於貧窮狀態；最富裕與最貧窮群組收入差逾80倍 。樂施會港澳台項目總監黃碩紅今日（3日）表示，現象與人口老化有關，更多「獨老」和「二老」家庭因無工作又不夠積蓄而跌入貧窮人口。



黃碩紅建議政府投入更多資源為長者創造就業機會，亦可將非現金福利措施及長者的資產現金化、年金化，計算本港市民的收入，以重設「貧窮線」。



樂施會昨(2日)發表新一份香港貧窮狀況報告，指截至今年首季，本港貧窮率為20.2%，逾139萬人處於貧窮狀態。（資料圖片/歐嘉樂攝）

樂施會港澳台項目總監黃碩紅今日在港台節目《千禧年代》表示，人口老化是貧窮人口增加的原因，指自疫情後，獨老、二老長者人數大幅上升，他們不少已經沒有工作，較少積蓄、子女亦已組成家庭，可提供的經濟援助不多。

針對長者貧窮，她建議政府建立「獨老及雙老長者住戶資料庫」，指各部門包括房署、社署、醫管局等，轄下有不少長者數據，只要將它們整合，便可區分出較高危長者，可安排社工隊、關愛隊等跟進、接觸，便可幫助他們找到合適的支援服務。

黃碩紅又提到，60至65歲的長者近年增加，當中不少仍有工作能力及意願，但因各種原因未能找到工作。她建議政府，投入更多資源為長者創造就業機會，簡化中高齡就業計劃的申請程序，為聘請長者的僱主提供津貼。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅。（資料圖片/歐嘉樂攝）

黃碩紅倡重設貧窮線 將福利措施現金化計算收入

報告指出，全港最富裕的10%家庭，與最貧窮的10%，收入差逾80倍。黃碩紅指，疫情前數字約為30多倍，她解釋，數字上升的原因除上述的獨老、二老長者增加有關外，亦因為高收入人口較多為專業或高學歷人士，家中不止一人工作，每年亦會加薪，進一步拉大差距。

政府自2021年起，不再使用家庭入息中位數的一半界定「貧窮線」，當時政府解釋指，計法未能反映現況，改用「精準扶貧」為量度指標。黃碩紅表示，要校正精準扶貧的目標，必須有一定的基礎，又指計算問題有方法處理，例如公屋等非現金福利措施，可以轉換成現金當作收入；長者的資產亦可當作年金換算，用以計算貧窮線。