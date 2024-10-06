國慶｜入境處長：黃金周首五日內地訪客98萬人次　較去年上升35%

內地正值十一國慶黃金周，入境處處長郭峯今日（6日）表示，過去五日內地訪港旅客累計98萬人次，與預期相若，預計今年總入境人數有機會達到3億人次。



政府近年積極搶人才，郭俊峯指，各項人才計劃至今批出24萬宗，有30萬人才及家屬來港，當中高才通已批出8.1萬宗。至於非中國籍香港永久性居民辦理「內地通行證」所需的入境處文件，至今已接獲6.1萬宗申請。



入境處處長郭俊峯。（蘇煒然攝）

郭俊峯在商台《在晴朗的一天出發》表示，內地國慶黃金周至今，內地訪港旅客累計98萬人次入境，較去年上升35%，其中10月1日超過22萬人次入境，較去年多約三成。他估計，聖誕節將會迎來另一輪入境高峰，預計今年總入境人數有機會達到3億人次，回復疫情前水平。

新皇崗口岸料明年底建成 落實合作查驗一次放行

就延長通關安排，郭俊峯指，政府在大時大節會留意過境需求，特別是12月31日倒數，不少旅客會在12時後才離境，其餘節慶凌晨過關需求不大，而且目前落馬洲口岸和港珠澳是24小時服務，政府會視乎實際需要與內地協商。

新皇崗口岸正重建，郭俊峯指，預明年年底建成，新口岸研究實施一地兩檢，合作查驗一次放行，港深自助通道和櫃枱設於兩地邊界線，旅客只需排一次隊辦過關手續，過關更加快捷。

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今年首9個月已拒絕2.3萬人次入境

另外，郭俊峯指今年首9個月已拒絕2.3萬人次入境，佔全部入境旅客0.07%，和往年數字相若，被拒人境人士當中約85%涉及入境目的可疑。入境處正與各航空公司合作，試行互動預報系統，明年年中正式推出，航空公司需預先通報乘客資料，以便入境處能從監察名單中作比對，及早阻止可疑人士登機。

高才通截至9月批出8.1萬宗

政府近年積極搶人才，郭俊峯指，各項人才計劃至今批出24萬宗，有30萬人才及家屬來港，當中高才通截至今年9月，收到10萬宗申請，批出8.1萬宗。

內地早前推出「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」，申請人需向入境處申請《〈索取資料申請〉通知書》辦理通行證，入境處最新數字接獲6.1萬宗申請。

今年入境主任7000人爭100個位

入境事務主任每年一次招聘，郭俊峯指今年收到7700份申請較去年多，形容競爭激烈，目標招聘100人，他指過往落榜考生分別是體能測驗不合格、衣着不端莊、面試遲到、太緊張影響表達能力，及對時事認識不足。