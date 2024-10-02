國慶黃金周｜首日21萬內地旅客入境　煙花後跨境巴士站現北返人龍

10月1日國慶日晚上9時，本港舉行國慶煙花匯演，吸引33萬人在維港兩岸觀看，當中不少是內地旅客。在煙花匯演結束後，不少內地客選擇北上回家，在太子維景酒店外的跨境巴士站，晚上10時開始有人龍等上車。有候車旅客對煙花觀感有好有壞，都是覺得人太多。



內地國慶黃金周10月1日開始，政府節慶安排跨部門工作小組表示，截至晚上9時，本港有超過79萬人次出入境；當中入境有近49萬人次，內地旅客佔超過21萬人次，而出境超過30萬人次。

晚上約10時正，太子維京酒店對外，數家跨境巴士公司職員已開始預備接待北返內地旅客，其中又以「跨境全日通」公司生意最為旺盛，人龍由10時開始變多，臨近11時，隊列大概有6、70人左右。

張小姐表示欣賞煙花的體驗不是很好，因為人太多。（陳蓁誼攝)

正在候車的內地旅客張小姐表示，她是即日來回到港欣賞國慶煙花匯演，「感覺不是很好，儘管看得很清楚，因為人太多而感到擠。」另一位旅客王先生則認為這次國慶煙花匯演「還可以，但人群有點擠」；被問及感覺不錯的原因，他指「在深圳不能看到這種表演」。

鑑於候車人群一面倒出現只排一家公司的奇異景象，同一隊列的徐先生以及韓小姐解釋，此車會直達皇崗口岸，能趕上深圳地鐵的尾班車。另外的公司方面，有員工稱「高峰期為凌晨兩點」。