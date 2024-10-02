國慶黃金周｜昨今500內地旅行團來港　1800內地客入境轉坐郵輪

國慶黃金周首日（1日）錄近22.2萬內地旅客訪港，創下疫情後單日內地入境旅客新高，連帶整體訪港旅客數目亦刷新單日紀錄。節慶安排跨部門工作小組表示，昨有219個及預計今日有280個內地入境旅行團到港，當中約80%為過夜行程。



另外大型郵輪Costa Serena正在港展開為期兩個月的季節性母港營運，今日約有1,800名內地旅客經香園圍口岸管制站入境，搭乘由旅遊巴前往啟德郵輪碼頭登船。



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節慶安排跨部門工作小組表示，昨有219個及預計今日有280個內地入境旅行團到港，當中約80%為過夜行程，旅監局會繼續加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行。

工作小組稱，大型郵輪Costa Serena正在港展開為期兩個月的季節性母港營運，今日約有1,800名內地旅客經香園圍口岸管制站入境，搭乘由旅發局與本地旅遊巴營運商合作安排的旅遊巴前往啟德郵輪碼頭登船。

歌詩達賽琳娜號（Costa Serena）。（資料圖片）

旅遊事務專員今早亦到口岸管制站視察，經多部門協助，訪港參與郵輪行程的內地旅客只需40分鐘車程已可從口岸管制站直達啟德郵輪碼頭。