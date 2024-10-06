港珠澳大橋8月雙向車流40萬車次創新高　林世雄：港車北上佔四成

運輸及物流局局長林世雄今早（6日）出席活動時指，8月港珠澳大橋雙向車流量約40萬車次，創歷史新高，當中「港車北上」佔約四成。他亦表示，港珠雙方一直有合作，冀提升市民經大橋出行的體驗。



林世雄今早出席由中國香港汽車會主辦的經典名車巡遊起步禮致辭時提到，自「港車北上」於去年實施後，港珠澳大橋車流增加。今年8月，大橋雙向車流量約40萬車次，日均約13,000車次，創歷史新高，當中「港車北上」佔約四成。

部分貨車通道完成改裝可兼容私家車通關 每小時通關能力增至1500車次

林世雄表示，港珠雙方一直有合作，冀提升市民經大橋出行的體驗。香港人員實時監察口岸現場交通情況，於有需要時作出應變及調配人手；珠海人員則在國慶日前已經完成優化珠海口岸通關通道和檢驗模式，提升驗放能力；部分貨車通道亦已完成改裝，在需要時可兼容私家車通關，提升小客車出境通關能力至每小時1,500車次，比之前增加約四成。

公眾可透過運輸署的「香港出行易」手機應用程式，以及「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」的微信公眾號，得到香港和珠海口岸的交通實時資訊，以便安排行程。