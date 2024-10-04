港珠澳大橋年客流量首次突破2000萬人次　北上港澳旅客成主力軍

據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至10月4日0時45分，今年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流總量超過2000萬人次，同比增長達86%，超過去年全年總量，為大橋正式開通以來，年客流量首次突破2000萬人次大關。



據央視報道，持續增多的北上港澳旅客，正在成為推動口岸客流快速增長的主力群體。今年以來，經該口岸出入境的港澳旅客達1203.3萬人次，同比增長83.3%，佔口岸客流總量的60.2%；港澳單牌車數量超過226萬輛次，佔口岸車流總量的56.0％。港珠澳大橋「一橋連三地」交通區域優勢疊加「港車北上」、「澳車北上」等出入境便利政策的實施，令港珠澳大橋珠海公路口岸成了目前港澳居民入出內地最熱門、最便利的通道之一。

隨著「灣區旅遊」的進一步走熱，圍繞「世紀工程」港珠澳大橋打造的「一程多站」旅遊產品受到越來越多國內遊客歡迎。據港珠澳大橋邊檢站統計數據顯示，今年以來，持港澳旅遊簽注往來的內地旅客超過386萬人次，同比增長76.6%。尤其今年8月暑假期間，在內地赴港澳旅遊團帶動下，口岸日均出入境旅客首次突破8.7萬人次，刷新港珠澳大橋正式開通以來月度日均最高紀錄。內地赴港澳遊的持續火熱，成為推動珠海公路口岸客流增長的另一個主要因素。

內地赴港澳遊的持續火熱成為推動口岸客流增長的主要因素。（央視新聞）

隨著持續優化外籍人員簽證政策，免簽國家「朋友圈」不斷擴大，作為內地唯一一個與香港國際機場陸路直達的口岸，港珠澳大橋珠海公路口岸正成為眾多海外遊客中國遊的重要通道。今年以來，已有超過31萬人次的外籍旅客經珠海口岸入出內地經商旅遊、探親求學、訪問交流，同比大幅增長185.5%。

報道指，人車暢旺的港珠澳大橋，不僅成為香港、澳門、珠海三地物理空間上的連接體，更成為加速粵港澳三地經濟、文化、科技等多維度融合的催化劑。為保證出入境人員車輛安全暢順，港珠澳大橋邊檢站持續優化通行環境，通過升級改造「一站式」系統，推進「貨兼客」通道建設，提高通關效率；積極落實為民服務舉措，增派一線執勤、應急、備勤警力，引入專業志願者服務團隊，不斷提高人員車輛通關體驗感；持續深化三地口岸執法聯絡協調機制，強化與港澳方的信息共享和勤務協作，實現節假日客流車流提前預警、有效疏導。