港珠澳大橋出入境車輛首破2.26萬輛次　創開通以來單日最高紀錄

據新華社報道，截至昨日（5日）晚10時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境車輛數首次突破2.26萬輛次，創造了大橋正式開通以來單日最高紀錄。



據港珠澳大橋海關統計，10月5日，港珠澳大橋珠海公路口岸迎來客流洪峰，單日進出境車輛突破2.26萬輛次，其中港澳單牌車突破1.45萬輛次，兩項均刷新了口岸開通以來的單日最高紀錄。

截止10月5日晚10時，港珠澳大橋單日出入境車次突破2.26萬，創開通以來最高紀錄。（央視新聞）

10月1日至10月5日，大橋口岸進出境車輛高達9.54萬輛次，與去年國慶黃金周同一時段相比增長57.43%。其中，港澳單牌車總量超過5.6萬輛次，同比增長73%。經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客達45.3萬人次、車輛達9.3萬輛次，較去年同期分別增長34.33%和56.38%。

此次車流量激增的主要原因是內地居民節假日出行需求與港澳地區公休日出行需求重疊，客流雙向流動推高口岸車輛通行量。

據悉，自今年以來，在「港車北上」和「澳車北上」政策的帶動下，大橋口岸車流量持續保持高位，截至10月6日0時，港珠澳大橋海關年內累計監管進出境客車超360.28萬輛次，同比增長102.63%。其中，港澳單牌車突破228.56萬輛次，占口岸進出境客車6成。

「交通好方便，又免收高速費，趁假期帶家人『北上』感受下國慶氛圍。」香港居民陳志豪一早便駕駛單牌私家車經港珠澳大橋入境，一家人將先去中山品嘗美食，然後經深中通道前往深圳遊玩。

港珠澳大橋邊檢站相關負責人介紹，隨着預約機制不斷優化、通關名額進一步放寬，駕車經港珠澳大橋「北上」旅遊觀光、休閒消費成為不少港澳家庭度假首選。為積極應對客流車流高峰，港珠澳大橋邊檢站科學調整勤務方案，加強與港澳出入境管理部門、聯檢單位應急合作，全時段關注客流車流變化，及時增派警力，確保高峰時段開足開滿通道，有效提升客流疏導能力，全力保障旅客安全順暢通關。