巴黎奧運｜海洋公園辦祝捷會　張家朗：三四個星期前開始恢復訓練

海洋公園今（6日）舉辦2024年巴黎奧運香港代表團祝捷會暨海洋公園同樂日。奪得劍擊金牌的「世一劍神」張家朗和男子競技體操運動員石偉雄等港隊運動員出席，與市民玩遊戲。



海洋公園10月6日舉行巴黎奧運香港代表團祝捷會暨海洋公園同樂日。（左起）張家朗、滑浪風帆總教練陳敬然、女子滑浪風帆運動員馬君正、男子滑浪風帆運動員鄭清然、體操運動員石偉雄及帆船運動員貝俊龍出席。(廖雁雄攝）

出席的運動員除了張家朗外，還有女子滑浪風帆運動員馬君正和男子滑浪風帆運動員鄭清然，以及他們的總教練、前「風之子」陳敬然，體操運動員石偉雄及帆船運動員貝俊龍也有出席。一眾運動員今日也體驗海洋公園的「哈囉喂全園祭」活動。

逾百名市民在場參與活動，有人在運動員上台後歡呼拍手，場面熱鬧。在互動環節，在場市民積極舉手回答運動員問題，運動員其後與成功答對問題的市民合照留念。園方在活動完結後安排煙火和光影大匯演，並加入運動員元素，供在場市民和運動員欣賞。

海洋公園10月6日舉行巴黎奧運香港代表團祝捷會暨海洋公園同樂日。「世一劍神」張家朗（後中）等港隊運動員與問答環節答對問題的市民拍攝留念。（廖雁雄攝）

海洋公園10月6日舉行巴黎奧運香港代表團祝捷會暨海洋公園同樂日。「世一劍神」張家朗（後中）等港隊運動員與問答環節答對問題的市民拍攝留念。（廖雁雄攝）

張家朗約四星期前恢復訓練 短期目標達成大滿貫

張家朗和石偉雄均表示，很開心今天能夠來到海洋公園。張家朗指，在休息一個多月後，已在三四個星期前開始恢復訓練，並以輕鬆的練習為主，慢慢再加入強度。他表示計劃11月底重新投入各項賽事，短期目標是取得明年世錦賽金牌，達成大滿貫。

石偉雄表示，仍處於康復狀態，早前檢查發現腳傷較奧運前差，已降低訓練強度，他等稱未要視乎腳傷情況循序漸進慢慢加入訓練，「傷患冇得心急」，要待康復後才可再部署之後的安排。

龐建貽：感謝運動員付出的努力

海洋公園主席龐建貽上台致辭時感謝港隊運動員為香港和自己的所屬運動付出的努力。他指香港今年夏天喜事連連，先是有運動員在巴黎奧運中取得兩金兩銅佳績，接下來又有兩隻港產熊貓和中央贈予海洋公園的兩隻大熊貓。他又希望運動員繼續努力，為香港爭取更多獎牌。

港協暨奧委會會長霍震霆說，港隊運動員在巴黎奧運取得4面獎牌，希望政府增撥資源，市民繼續支持香港運動員。