羽毛球香港賽｜安賽龍展球王本色輕鬆封王　奧運保高水平感驚訝

安賽龍（Viktor Axelsen，又譯艾素臣）在巴黎奧運順利衛冕，小休後在香港公開賽首度復出，這名丹麥球王展示強大的統治力，決賽面對中國球手雷蘭曦，未受太大壓力下直落兩局輕取對手。

安賽龍第8次來港參賽，終於贏得冠軍，他賽後一邊吃着月餅，一邊訴說香港賽奪冠的心情。



安賽龍再度來港出戰。（廖雁雄攝）

安賽龍在上年的香港公開賽意外首圈出局，今年再度訪港參賽，這名丹麥球王已經是奧運兩金得主。安賽龍戰畢巴黎奧運後，小休至香港公開賽復出，這名香港賽二號種子，先後擊敗港將伍家朗、台灣球手蘇力揚、周天成、印尼的真庭，與中國球手雷蘭曦爭冠。

安賽龍與雷蘭曦的男單決賽，是今年香港公開賽的壓軸一戰，香港體育館的看台座無虛席，齊齊欣賞這名巴黎奧運金牌得主在香港獻技。安賽龍首局先失2分後，一口氣連贏10分，拉開差距，安賽龍攻守兼備，就算雷蘭曦強攻也一一擋住，甚至失位後仍以反手得分，在場球迷掌聲雷動，更有球迷笑說：「佢（雷蘭曦）拎到10分當佢贏。」安賽龍首局以21：9獲勝。

第二局開段戰情稍為膠着，安賽龍一度落後6：7，這名丹麥球王隨即發力，連贏9分，結果再贏一局21：12，直落兩局輕取對手奪冠。

安賽龍在香港賽再展示強大的統治力。（廖雁雄攝）

安賽龍完場後相當興奮，跪地振臂歡呼，更以球拍凌空寫出寓意勝利的「V」字。他過往7次來港參賽，最佳成績是八強，如今終於捧走香港賽的錦標，今年賽事更不失一局贏冠軍，盡顯球王本色。

安賽龍贏波後，激動地跪地慶祝。（廖雁雄攝）

安賽龍擊敗雷蘭曦（左）首度在香港賽封王。（廖雁雄攝）

完成頒獎儀式後，安賽龍除了手持獎座，同時拿着一個月餅到採訪區，他更打趣地隨即拆開月餅並咬一口，熱愛中國文化的他當然知道中秋在即，在鏡頭前說中秋節快樂，並邊吃月餅邊受訪。

安賽龍拿着月餅步出採訪區，更初嚐月餅。（趙子晉攝）

縱然安賽龍生涯獲獎無數，對首次贏得香港賽冠軍仍感雀躍，並大讚香港體育館氣氛好，「首次贏得香港賽真的很高興，因為我未曾奪得香港賽的冠軍，所以今個星期對我很重要，現在很感動很開心。我記得當年（2011年）第一次來港參賽，當時氣氛已經非常好，香港球迷好喜歡羽毛球，他們都給予我好多動力。」

香港公開賽是安賽龍奧運後第一個賽事，他坦言有壓力，畢竟奧運後很難保持高水平，而且他投放更多時間在家庭，較少時間訓練，但在今次香港賽有高水平發揮，他也是喜出望外。

安賽龍無敵封王。（廖雁雄攝）