劍擊｜蔡俊彥巴黎奧運上寶貴一課　學習應對負評成最大得著

今年夏天掀起奧運熱，香港男子花劍代表蔡俊彥（Ryan）一度成為「流量密碼」，今日（22日）在本地公開賽回到劍手的本位，新賽季首戰打入決賽，卻不敵隊友崔浩然屈居亞軍。

蔡俊彥領獎後，獲支持者送上不同禮物，談及今夏的人氣急升，Ryan學會如何應對外面聲音，並坦言巴黎奧運是「人生首次面對如此多負評」。



雖然蔡俊彥在香港以評述員身份參與巴黎奧運，但他的人氣絕不比其他奧運代表差。Ryan在評述期間爆出不少金句，他的風格在外界反應兩極，曾因為在直播中失言而道歉，奧運後再度捲入風波，他在社交網站列出隊友海外比賽的支出，不久後整個社交網站清空。

蔡俊彥（左）巴黎奧運後首度參賽。（趙子晉攝）

經歷多事之夏，蔡俊彥在今周末出戰本地的「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」，是他奧運後的首個賽事。即使Ryan小組賽意外地未能全勝，他在淘汰賽未受太大壓力，輕鬆躋身四強，與隊友梁千雨爭入決賽，雙方比數吃緊，以15：13力克隊友過關，再與崔浩然爭冠，Ryan大部分時間落後，最終以6：15落敗屈居亞軍。

蔡俊彥四強力克隊友梁千雨晉級。（趙子晉攝）

與梁千雨的四強戰，蔡俊彥一度需要軍醫治理左手，幸無大礙。（趙子晉攝）

縱然蔡俊彥未能以冠軍開展新賽季，但他收穫同樣豐富，數名支持者在香港公園守候良久，等待Ryan領獎後，上前向他送上自製的劍擊公仔、印有蔡俊彥語句的合集及啤牌等。Ryan逐一與支持者閒聊、拍照，並再三感激對方到場支持。

蔡俊彥賽後獲支持者送上禮物。（趙子晉攝）

蔡俊彥逐一與支持者交流。（趙子晉攝）

沒有人可以獲得所有人的喜愛，有人讚就有人彈，蔡俊彥難逃這命運，尤其在今屆巴黎奧運後，「（巴黎奧運）是我人生首次面對如此多的負評，被人鬧當然不開心」。經過一個多月的沉澱後，Ryan向好方面思考，認為今夏的經歷是學習，提早學懂如何應對外界聲音。

「為何運動員在奧運會有這麼大的壓力，我認為很大部分緣於社交網站，因為突然間受到外界的注視，一下子未能適應而增添壓力，就像我3年前的東京奧運一樣。今屆巴黎奧運是為自己上了一課，學懂如何面對負評，總好過再有機會參加奧運才學習如何應對。」

不能控制外界的聲音，蔡俊彥可以做的就是調整自己心態，將注意力放在支持自己的人身上，遇到外界的中傷，就算不開心，都可以很快放下。

學懂如何面對負評，是蔡俊彥今屆奧運的最大得著。（趙子晉攝）

蔡俊彥上個正式賽事已經是6月的亞洲錦標賽，相隔3個多月再戰，Ryan坦言狀態不是太好，賽前一星期因為提子汁而引發腸胃炎，狀態稍為受影響，他希望下次以最佳狀態示人，並在新賽季以重返世界前16位及團體前4為目標。