舒適堡｜perFACE 接手業務　江玉歡籲消費者小心簽文件保留追溯權

連鎖健身中心舒適堡結業後事隔近一個月，醫療美容集團perFACE 寔布有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，改名為「perFIT」，並接手其中兩間健身中心。立法會議員江玉歡今日（7日）在港台節目提醒前舒適堡會員、在與perFIT簽文件時應確立法律關係，特別要留意該文件會否影響追討舒適堡權利。工聯會立法會議員鄧家彪則指，政府應立法訂立預繳式消費的冷靜期。



舒適堡結業後兩度易名重開，目前由醫美集團perFACE頂手，以perFIT名義營業。短期內出現三間公司，立法會議員江玉歡認為情況不理想：「而家俾乜你你都要要，好過渣都冇。」不過，她仍然提醒消費者與perFIT 簽文件時應確立法律關係，特別要留意該文件會否影響追討舒適堡權利。

消費者的下一步，江玉歡認為「唯有係等」，因為沒有什麼組織能幫忙，即使是消委會也只能提供有限度的幫忙，舒適堡日後的情況十分不確定。她亦提出，社會要討論規管預繳式消費，以避免同類情況。即使目前經濟不佳，未必是最合適的討論時間，但相關討論始終有利長遠增加消費者信心。

工聯會立法會議員鄧家彪則指，目前perFACE接收了約200名前舒適堡員工，主要是美容方面。薪金比舒適堡略低，但其他福利相若，而聘約與舒適堡獨立，不會影響追討。他亦指，由於坊間的二十四小時健身室太受歡迎，加上健身可以不用教練，所以健身教練比較難獲重新聘用。他透露，勞資審裁處10月底將開庭，倘若舒適堡負責人缺席聆訊，前員工將獲判勝訴，可入稟高院清盤。

他又說、早前做的民調結果顯示、有85%受訪市民同意應立法訂立預繳式消費的冷靜期，而有70%受訪者不同意冷靜期由行業自行訂立。他指出，立法將有助行業發展。

他亦透露，消委會聯絡不到舒適堡第一個頂手人Healthy，呼籲政府調查並公布Healthy的詳細資訊。