perFIT或要求舒適堡原客再簽同意書　消委會籲整理合約且問清細節

連鎖健身中心舒適堡早前宣布全線暫時結業，事隔近一個月，醫療美容集團perFACE宣布有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，改名為「perFIT」，首先接手其中兩間健身中心。



消委會總幹事黃鳳嫺表示，perFACE於10月2日主動聯絡消委會表示有意接手舒適堡業務，目前仍在業務轉讓階段，消費者或需簽署另一份同意書容許新投資者讀取其個人資料及交易紀錄，呼籲消費者整理好合約及單據，並於互動過程中盡量問清細節。她強調過去一個月從未接觸到上一個投資者Healthy，據知Healthy與perFACE並無關係。



醫療美容集團 perFACE宣布，有意接管舒適堡部份健身及美容纖體業務，並以「perFIT」 品牌先接手其中兩間健身中心。（廖雁雄攝）

消委會總幹事黃鳳嫺表示，10月2日接獲新投資者主動聯絡，講解其接管意向及做初步交流，指舒適堡事件已過去一個月，對消費者而言面對不明朗情況對有新投資者宣布有意接管部份舒適堡業務，是一個重要一步，呼籲新投資者盡快交代細節。

她說，現時舒適堡與perFACE仍在業務轉讓階段，新商戶或會要求原有客戶簽署另一份同意書，以讀取個人資料及交易紀錄核實，呼籲消費者應盡量整理好合約及單據，及了解購買服務細節、會籍年期合約等以助核實。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，perFACE於10月2日主動聯絡消委會表示有意接手舒適堡業務。

黃指相信業務讓渡過程中，消費者會與新商戶有互動接觸，呼籲消費者應把握機會提問，例如不同年期合約、堂數及服務內容是否不一，並要意價格、上課地點、授課方法、預約取消方法等會否有改變，同時希望戶能用心聆聽及盡量滿足客戶需求。

至於消費者是若不接受讓渡是否可要求退款，黃鳳嫻稱據《業務轉讓（債權人保障）條》，消費者有權向舒適堡或新商戶要求退款，但因消委會暫未掌握合細節，目前交易只在意向階段，未知是否已構成業務轉議，故希望perFACE可盡快交代後續細節安排。

消委會至今多度接觸Healthy未果

至於曾短暫接受灣仔分店的Healthy，她稱據消委會知悉，Healthy與perFACE並無關係，會方過去透過舒適堡多度想接觸Healthy，但至今仍未成功聯絡，不過隨新投資者出現，期望能有誠意接管，向客戶提供優質服務。