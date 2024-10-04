舒適堡｜perFIT申明與Healthy無關係　直接與舒適堡洽商業務

連鎖健身中心舒適堡早前突然全線「暫時結業」，事隔近一個月，醫療美容集團 perFACE宣布，有意接管舒適堡部份健身及美容纖體業務，並以「perFIT」 品牌先接手其中兩間健身中心。



當中位於灣仔京城大廈的分店，此前一度以「Healthy」之名重開，《 香港01》今早再向perFACE查詢，對方回覆申明「perFACE及perFIT與Healthy並無關係，從未接觸，亦不認識。」集團續指，是次洽商是直接與舒適堡進行，舒適堡用戶只需憑舒適堡會員證即可使用服務，包括曾與Healthy簽署申請書的舒適堡用戶。



醫療美容集團 perFACE宣布，有意接管舒適堡部份健身及美容纖體業務，並以「perFIT」 品牌先接手其中兩間健身中心。（廖雁雄攝）

舒適堡突然宣布「暫時結業」後，其灣仔分店於9月12日改名為「Healthy」重開，當時不少舒適堡用戶到場了解會籍過渡的安排，有用戶指職員提供一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，要求他們簽署再使用設施。

至昨日（3日）晚上，「Healthy」經營不足一個月，再度改名為「perFIT」。其後醫療美容集團perFACE在今早（4日）宣布，有意接管舒適堡部份健身及美容纖體業務，並以「perFIT」 品牌先接手其中兩間健身中心，包括灣仔分店。

舒適堡灣仔分店於9月12日改名為「HEALTHY」重開，當時不少舒適堡用戶到場了解會籍過渡的安排，有用戶指職員提供一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」，要求他們簽署再使用設施。（廖雁雄攝）

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稱與Healthy從未接觸 舒適堡用戶憑舊證可用服務

《 香港01》今早再向perFACE查詢，對方回覆申明「perFACE及perFIT與Healthy並無關係，從未接觸，亦不認識。」集團續指是次洽商是直接與舒適堡進行，並再表明perFACE及perFIT有意接管舒適堡的健身及美容纖體服務，舒適堡用戶只需憑舒適堡會員證即可使用服務，包括曾與Healthy簽署申請書的舒適堡用戶。

據公司註冊處資料，「Per Fit Limited」公司董事為葉振國及符芷晴，分別為上市公司亮晴控股（8603）的主席及行政總裁。葉振國為榮興集團創辦人葉樹林之子，2008年與妻子符芷晴共同創辦亮晴控股，旗下業務包括醫美公司perFACE。