《九龍城寨之圍城》電影展　機場重現場景　12月轉場啟德沉浸體驗

佈滿電線的後巷、舊式理髮店、售叉燒飯的茶檔⋯⋯ 一幕幕電影《九龍城寨之圍城》內的場景佈置，重現於香港國際機場。電影展今日（7日）舉行啟動禮，行政長官李家超致辭時稱，期望透過推動電影文化，發展旅遊電影產業。



有從事電影行業的內地旅客，甫下機就被展覽吸引，認為很懷舊和具香港特色，又指舊建築是吸引旅客的重要因素，「如果所有城市都沒特點，變成一模一樣，那麼到那裏旅遊都是一樣。」



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重現後巷、水井等多個城寨場景

旅發局、機管局和文創產業發展處，與《九龍城寨之圍城》電影出品方合作，舉行「走進香港，走進香港電影」的電影展覽，搭建高約6.5米的雙層舊建築和架起「九龍城寨」的霓虹燈招牌，帶市民回到80年代的寨城。

展覽重塑多幕電影場景，包括劇中主角陳洛軍購買「眼鏡」朱古力的士多、其入住的冰室閣樓、另一主角龍捲風開設的理髮店、水井和縱橫交錯的電線，佈置相當精緻和像真，吸引不少遊客和市民打卡拍照。

展覽分兩階段進行，首階段由即日（7日）起至今年11月20日，於香港國際機場接機大堂A區舉行；展覽將於12月在啟德AIRSIDE商場舉行，屆時會設沉浸式室內體驗。

張小姐與母親從無錫來港旅遊，她表示本身從事電影行業，甫下機就被展覽吸引，認為很懷舊和具香港特色。（周令知攝）

內地遊客讚展覽逼真 呈現舊式文化有助推動旅遊

張小姐與母親從無錫來港旅遊，她表示本身從事電影行業，甫下機就被展覽吸引，認為很懷舊和具香港特色，「很多城市的建築都很相似，但香港很不一樣」。她已是第四次來港，認為展覽有助帶動旅遊，同時希望香港能保留更多舊建築，「如果所有城市都沒特點，變成一模一樣，那麼到那裏旅遊都是一樣。」

從深圳來的史小姐表示，曾看過部份電影片段，認為展覽很有新意和逼真。她續說，小時候曾看過《古惑仔》，認為八、九十年代的香港很有風味，「香港現時沒有這種味道，但這些建築（展覽）會讓我想起那個年代，對我來說很有吸引力。」

電影美指：花數個月籌備 比電影設計難度更高

電影美術總監麥國強表示，對今次展覽感到震撼，因電影場景能與觀眾近距離接觸。他續指，展覽比電影的設計難道更高，因為要配合安全措施，材料亦考慮到環保和無傷害性，因此要花更多時間完成，他又希望透過展覽令更多人關注香港歷史。

展覽美術指導黃慧茵亦指，因電影拍攝已經結束了一至兩年，為了籌備今次展覽，美術部花了數個月時間搜集設計和物資，重現當時寨城的模樣。她又提到部份設計例如魚缸無法還原電影情景，因此採用了滾軸式的平面設計。

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林天福：喚起對啟德機場回憶 新舊機場對比反映港人自強不息

行政長官李家超致辭時稱，電影盛載了已被拆卸的城寨歷史，亦吸引全球對香港電影的關注。他表示期望推動電影文化，發展旅遊電影產業，並指會繼續透過港產片推動旅遊項目。

機管局主席林天福先生指，電影喚起社會對舊啟德機場的回憶，並指透過新舊機場的對比，反映港人自強不息的精神。旅發局主席彭耀佳則表示，知道不少人希望還原電影場景，因此今次展覽結合了地道文化和本地電影，旅發局未來會推出旅遊指南等推動電影旅遊產業。

電影《九龍城寨之圍城》在全球熱播，更入選康城影展，並代表香港角逐奧斯卡金像獎「最佳國際片」。