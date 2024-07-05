楊潤雄：大熊貓約3個月後來港　正研《九龍城寨之圍城》廠景重置

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，中央贈送的大熊貓大約3個月後來港，另外正與電影製作公司等方面商討重置《九龍城寨之圍城》的部份廠景。



中央將於數個月內，再送贈香港一對大熊貓。（資料圖片/夏家朗攝）

楊潤雄接受香港電台訪問時說，預計大熊貓將會在3個月後左右來港，已經有同事到四川展開初步工作，楊短期內亦會到四川，與內地部門商討細節。他說會表達想要甚麼類型的熊貓，又指香港一直希望有熊貓在香港出世，希望中央贈送合適香港的熊貓。

他又說，政府有計劃舉辦改名活動，但要等「熊選」落實之後才能考慮，而新一對大熊貓亦會使用海洋公園現有設施，亦會因應牠們的習性而改造，例如喜歡攀爬還是地面活動等，確保牠們安定生活。

中央將於數個月內，再送贈香港一對大熊貓。（資料圖片/夏家朗攝）

《九龍城寨之圍城》選址 要考慮場地大小等

談到《九龍城寨之圍城》，楊潤雄表示，正與電影製作公司等方面商討，形容「談得不錯」，而九龍寨城公園亦是可考慮選址之一，但仍要考慮多個因素，例如可以放多少個廠景、廠景能展示多久等。他相信1年內可以成事，又說電影公司將會拍前傳及續集，希望熱潮能保持落去。

啟德體育園預計今年年底落成，楊潤雄指相關機構正與很多國際級表演者商討到園區表演，相信香港有足夠條件吸引不同人士舉辦活動。