九龍城寨之圍城｜代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片　劇組興奮回應

「香港電影製片家協會」按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國際劇情片」之選片準則，決定推薦由鄭保瑞導演執導，莊澄、葉偉信監製，古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑主演的《九龍城寨之圍城》，代表香港角逐明年奧斯卡金像獎「最佳國際影片」，導演鄭保瑞及多位主演收到好消息，表示歡迎並有以下回應：

《九龍城寨之圍城》代表香港出戰奧斯卡！（電影公司提供）

導演鄭保瑞回應：「好開心，好榮幸﹗」

古天樂回應：「好開心，電影《九龍城寨之圍城》，代表香港角逐『第 97 屆奧斯卡金像 獎最佳國際劇情片』，覺得好榮幸，我第一次憑香港電影入圍奧斯卡，可以將香港嘅武術同情懷帶到去全世界，讓更多人了解香港電影，同時間可以帶領新一代演員邁向國際，感到非常興奮。」

《九龍城寨之圍城》有口皆碑。（劇照）

林峯回應：「多謝各界對《九龍城寨之圍城》嘅欣賞，仲有機會走進奧斯卡，呢齣電影係整個團隊嘅努力，榮幸能夠參與。」

劉俊謙回應：「聽到《九龍城寨之圍城》能夠有機會代表香港電影去到奧斯卡參賽，感恩觀眾對呢部電影嘅支持，亦都好榮幸有份參與。不管結果如何，團隊上下一心的努力，今天的成績已經是對我們最大的的肯定。」

伍允龍回應：「第一個反應好驚喜同興奮，估唔到自己喺美國睇香港功夫片長大，兜返一個圈，估唔到自己有份參演嘅香港功夫電影會喺奧斯卡出現，非常感謝《九龍城寨之圍城》團隊嘅付出。」

胡子彤回應：「非常有幸參與《九龍城寨之圍城》演出，亦非常榮幸得到這個機會角逐奧斯卡，無論角逐成功與否，都是對團隊一個肯定。希望今次有機會角逐奧斯卡的事情，令到本地電影業界更有動力做好香港電影。」

張文傑回應：「《九龍城寨之圍城》代表香港角逐『奧斯卡最佳國際劇情片』，好榮幸同開心，係團隊努力成果，希望透過今次讓更多人喜歡香港電影，香港動作電影。」